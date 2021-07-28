Souhaits pour MT5 - page 27
Nous devons rendre le styler personnalisable !
Je n'aime vraiment pas la façon dont les accolades sont disposées et je ne veux pas que ce soit avant chaque boucle :
//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
Et je veux aussi des espaces devant et derrière le "=" pour que ce soit lisible :)
Je souhaite également disposer d'infobulles en mode débogueur indiquant la valeur actuelle de la variable ou de l'expression lorsque l'on place le pointeur de la souris dessus,sinon je devrai l'entrer dans la liste de surveillance chaque fois que je veux qu'il apparaisse. Et aussi dans la watchlist les valeurs des variables ne changent pas (je ne l'ai pas trouvé).
Je voudrais demander de rendre possible la numérotation des lignes dans MetaEditor, une chose utile
Je voudrais soutenir la demande de rendre la numérotation des lignes dans MetaEditor, très pratique. Après tout environnement de programmation, il est inhabituel de ne pas les voir.
Une dernière grande demande concernant les grilles Fibo
Dans MT4, si vous tirez sur le coin de la grille en maintenant la touche Maj, les niveaux sont dessinés horizontalement, ce qui est très pratique si vous souhaitez afficher la grille de manière compacte, mais pas étirée sur l'ensemble du graphique. Ils apparaissent quelque part dans un coin et ne prennent pas beaucoup de place.
Si nous tirons le coin en maintenant la touche Shift dans MT5, la grille sera proportionnellement compressée/décompressée horizontalement et verticalement comme une ligne. Pourquoi ? Je ne peux pas penser à une option quand j'en ai besoin. S'il vous plaît, faites-le comme avant.
Nous allons le réparer. La prochaine version aura le même comportement que MT4.
Merci beaucoup.
Je voudrais également demander d'ajouter l'option"Mettre en évidence l'objet après sa création" dans les paramètres, comme c'était le cas dans MT4.
Désormais, la sélection des objets après leur création est plus une gêne qu'une aide. J'ai régulièrement besoin de supprimer plusieurs objets élaborés, ou bien je dois oublier le bouton Supprimer et supprimer les objets un par un par le biais du menu contextuel, ou bien j'utilise toujours l'élément "Désélectionner tous les objets" et seulement ensuite sélectionner les objets nécessaires pour une suppression massive. C'est pourquoi je voudrais demander à ce qu'il soit similaire à MT4 - pour ceux qui ont besoin de ce comportement pour cocher la case.
Merci.
Je ne sais pas s'il s'agit d'un courtier frauduleux (dont je ne donnerai pas le nom) ou si c'est un oubli de votre part, mais je peux vous dire à 100% qu'une seule société de courtage sur une dizaine présente un tel problème. Je ne sais pas ce qu'il y a dans MT5, mais j'apporte un exemple de MT4 en espérant que ce problème ne se produira pas dans MT5 :
Que voyons-nous ? Tout est correct dans le graphique et le prix n'a pas bougé jusqu'à l'ordre limite mais sur le graphique en tic-tac de cette société de courtage nous voyons un écart de 1 point et le marché a manqué son ordre de 1 point (nous devons vérifier l'exécution de l'ordre selon le graphique en tic-tac mais dans ce cas nous ne l'avons pas atteint et seulement si le marché baisse de 1 point de plus).
Vous avez fixé la limite d'achat à 0.7263, cet ordre sera déclenché lorsque le cours vendeur sera égal ou inférieur à 0.7263. Sur le graphique en tick, nous voyons que le prix de l'Ask n'a atteint que 0.7264, exactement un pip de moins que le déclenchement.
La situation est très simple : vous avez confondu les prix de déclenchement du Bid et du Ask et vous avez pris le prix du Bid (Bid, pas Ask) dans le graphique comme prix de déclenchement de l'ordre BUY Limit.
Il n'y a pas d'alchimie ici.
Mm-hmm. J'aimerais appuyer cette idée. L'idée de l'analogue du tableau (seulement vide) est bonne par rapport à ce que nous avons maintenant.
Mais ce qui serait encore mieux, c'est de pouvoir enfin créer des fenêtres "utilisateur" normales, non liées à des tableaux, mais avec la possibilité de créer des fenêtres mql5-program, de les dessiner à volonté et d'ajouter des éléments graphiques et des contrôles............
Soutenu. En substance, une telle fenêtre serait un tableau à deux dimensions du type collor. C'est tout. L'utilisateur, par exemple, a fait ceci :
et un point rouge de la taille d'un pixel apparaît sur l'écran.
Soutenu. En substance, une telle fenêtre serait un tableau à deux dimensions du type collor. C'est tout. L'utilisateur, par exemple, a fait ceci :
et un point rouge de la taille d'un pixel apparaît à l'écran.