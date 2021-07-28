Souhaits pour MT5 - page 38
Plusieurs builds ont déjà des nouvelles économiques, le dernier en date montre ces nouvelles sur le graphique sous forme de cases à cocher.
Je m'avance probablement un peu, mais si tout reste en l'état, l'interface mql ne sera pas pratique.
1 Je n'ai pas trouvé d'objet tel qu'un événement dans l'aide, comment puis-je obtenir une liste de ces objets ?
2 J'ai compris que chaque graphique s'affiche différemment (nouvelles de profil) en fonction du symbole. J'ai essayé d'utiliser ChartWindowFind(chart_id, "XXXXXXX") mais cela ne fonctionne que pour les indicateurs. Et ensuite, il faudra analyser de nombreux graphiques pour toutes les nouvelles.
Je pense qu'il serait plus pratique d'avoir accès exactement au graphique affiché dans l'onglet"Calendrier économique", il est particulièrement important de sauvegarder les cellules.PS : Encore une fois, comment puis-je désactiver les cases à cocher des actualités sur le graphique si ce n'est pas nécessaire ?
PS : Encore une fois, comment désactiver les drapeaux d'actualité sur le graphique si ce n'est pas nécessaire ?
Appuyez sur le bouton droit du tableau du calendrier économique. C'est là. Il est vrai que vous pouvez tout activer/désactiver.
Graphique ? OBJ_EVENT ?
Menu Calendrier -> Afficher sur les graphiques -> Mise à jour automatique désactivée.
J'aimerais avoir un indicateur d'état "marché ouvert/fermé", comme l'état de connexion TERMINAL_CONNECTED.
Maintenant le marché est fermé, mais il y a une connexion, donc il n'y a rien pour filtrer cette situation.
C'est pourquoi le conseiller expert du minuteur remplit le journal de divers déchets.
A propos, le même problème se pose dans MT4, il n'y a aucun moyen de filtrer le script en boucle sur cette commande.
J'ai écrit le code suivant pour piéger une telle situation mais il refuse catégoriquement de fonctionner dans le Strategy Tester alors qu'il fonctionne parfaitement sur un compte de démonstration