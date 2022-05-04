League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 317
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Je vous le répète, Renat : je peux fournir à quiconque le souhaite un module exécutable. Et du principe de fonctionnement de chaque système, je ne fais pas de secret, tous sont aussi simples que trois centimes. Prenez la paire que vous voulez !
La question est la même, choisir les TS utiles, et à temps éteindre les TS défaillants ! Hélas, jusqu'à présent, c'est une décision intuitive, et vous savez, mon intuition est faible...
Il y a eu un pilier, Roman Sheridenko, qui a pris votre système et l'a fait disparaître rapidement. C'est tout.
Tu l'as... Quel "système" ?
Je n'ai pas de système. J'ai un ensemble de toutes sortes de systèmes simples qui, pour devenir un système normal, doivent être activés et désactivés à temps. Mais je n'ai pas de méthode pour l'allumer et l'éteindre. Comment Roman pourrait-il "prendre" quelque chose qui n'existe pas ?
Tu l'as... Quel "système" ?
Je n'ai pas de système. J'ai un ensemble de toutes sortes de systèmes simples qui, pour devenir un système normal, doivent être activés et désactivés à temps. Mais je n'ai pas de méthode pour l'allumer et l'éteindre. Comment Roman pourrait-il "prendre" quelque chose qui n'existe pas ?
Tu n'as rien, mais tu distribues des mots de passe, alors échange comme tu veux. Où est la chaleur ?
Je vous l'ai dit - le poste est à moi. C'est la "chaleur".
Je surveille tous les systèmes quotidiennement et je les fais tourner. La Ligue a TOUJOURS des systèmes qui fonctionnent bien. C'est ce que je me suis efforcé de faire. J'y suis parvenu - ça me convient. Et tu veux un graal tout fait. Hélas, ce n'est pas pour moi.
Je vous l'ai dit - le poste est à moi. C'est la "chaleur".
Je surveille tous les systèmes quotidiennement, et je les fais tourner. La Ligue a TOUJOURS des systèmes qui fonctionnent bien. C'est ce que je me suis efforcé de faire. J'y suis parvenu - ça me convient. Et tu veux un graal tout fait. Hélas, ce n'est pas pour moi.
J'ai demandé un suivi, je n'ai pas besoin de votre Graal.
NOOOOOOOOOOO. C'est le graal dont vous avez besoin. Ceux qui ont besoin de surveillance ont depuis longtemps pris des mots de passe d'investissement et surveillent tout ce dont ils ont besoin.
Mais vous n'avez pas besoin de contrôle - vous avez besoin du Graal. Moi, hélas, je ne l'ai pas.
NOOOOOOOOOOO. C'est le graal dont vous avez besoin. Ceux qui ont besoin de surveillance ont depuis longtemps pris les mots de passe d'investissement et surveillent tout ce dont ils ont besoin.
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs TS par qualité de négociation :
Tableau des cinq meilleurs TS pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Les cinq meilleurs graphiques pour la qualité du commerce :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :