League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 317

Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).

Top 20 par solde :

Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :

Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :

Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :

Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:

Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :


Georgiy Merts:

Je vous le répète, Renat : je peux fournir à quiconque le souhaite un module exécutable. Et du principe de fonctionnement de chaque système, je ne fais pas de secret, tous sont aussi simples que trois centimes. Prenez la paire que vous voulez !

La question est la même, choisir les TS utiles, et à temps éteindre les TS défaillants ! Hélas, jusqu'à présent, c'est une décision intuitive, et vous savez, mon intuition est faible...

J'ai trouvé un homme, Roman Sheridenko, qui a pris votre système et l'a vidé rapidement. C'est tout.
 
Vladimir Baskakov:
Il y a eu un pilier, Roman Sheridenko, qui a pris votre système et l'a fait disparaître rapidement. C'est tout.

Tu l'as... Quel "système" ?

Je n'ai pas de système. J'ai un ensemble de toutes sortes de systèmes simples qui, pour devenir un système normal, doivent être activés et désactivés à temps. Mais je n'ai pas de méthode pour l'allumer et l'éteindre. Comment Roman pourrait-il "prendre" quelque chose qui n'existe pas ?

Georgiy Merts:

Tu l'as... Quel "système" ?

Je n'ai pas de système. J'ai un ensemble de toutes sortes de systèmes simples qui, pour devenir un système normal, doivent être activés et désactivés à temps. Mais je n'ai pas de méthode pour l'allumer et l'éteindre. Comment Roman pourrait-il "prendre" quelque chose qui n'existe pas ?

Vous n'avez rien, mais vous donnez des mots de passe, alors échangez comme vous voulez. Où est la chaleur ?
 
Vladimir Baskakov:
Tu n'as rien, mais tu distribues des mots de passe, alors échange comme tu veux. Où est la chaleur ?

Je vous l'ai dit - le poste est à moi. C'est la "chaleur".

Je surveille tous les systèmes quotidiennement et je les fais tourner. La Ligue a TOUJOURS des systèmes qui fonctionnent bien. C'est ce que je me suis efforcé de faire. J'y suis parvenu - ça me convient. Et tu veux un graal tout fait. Hélas, ce n'est pas pour moi.

Georgiy Merts:

Je vous l'ai dit - le poste est à moi. C'est la "chaleur".

Je surveille tous les systèmes quotidiennement, et je les fais tourner. La Ligue a TOUJOURS des systèmes qui fonctionnent bien. C'est ce que je me suis efforcé de faire. J'y suis parvenu - ça me convient. Et tu veux un graal tout fait. Hélas, ce n'est pas pour moi.

J'ai demandé un suivi, je n'ai pas besoin de votre Graal.
 
Vladimir Baskakov:
J'ai demandé un suivi, je n'ai pas besoin de votre Graal.

NOOOOOOOOOOO. C'est le graal dont vous avez besoin. Ceux qui ont besoin de surveillance ont depuis longtemps pris des mots de passe d'investissement et surveillent tout ce dont ils ont besoin.

Mais vous n'avez pas besoin de contrôle - vous avez besoin du Graal. Moi, hélas, je ne l'ai pas.

Georgiy Merts:

NOOOOOOOOOOO. C'est le graal dont vous avez besoin. Ceux qui ont besoin de surveillance ont depuis longtemps pris les mots de passe d'investissement et surveillent tout ce dont ils ont besoin.


Qui a pris le mot de passe de l'investissement ?
 
