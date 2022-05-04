League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 315

Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).

Top 20 par solde :

Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :

Meilleure qualité TS par métier :

Les cinq meilleurs graphiques par qualité de commerce :

Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:

Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :



 
Quand le vrai contrôle apparaîtra-t-il ?
 
Suivi de QUOI ? ??

Je vous l'ai dit il y a longtemps, je peux donner à tous ceux qui le veulent un mot de passe d'investissement - et vous pouvez surveiller autant que vous le voulez.

Ce n'est pas moi qui devrais ratisser la chaleur avec les mains des autres.

Combien avez-vous récolté vous-même ?
 
Non, je l'ai dit plus d'une fois - "autour de zéro".

Alors de quelle chaleur parlez-vous si vous n'avez pas gagné un seul centime vous-même ?
 
Pensez-vous que la chaleur est seulement pour l'argent ? Quand tu travailles, c'est chaud aussi. Je ne vais pas travailler pour toi. Si vous avez besoin d'une surveillance, obtenez un mot de passe d'investissement et surveillez ce que vous voulez. Mais seulement par vous-même. Pas à mes dépens.

Exactement, la chaleur est l'argent, dans le commerce. Vous ne l'avez pas, c'est pourquoi personne n'a besoin de votre mot de passe d'investisseur.
J'ai demandé à voir un suivi correct de votre compte. Vous trouvez des arguments ridicules pour ne rien montrer de réel. Parce que vous savez que votre idée est nulle, inefficace, vide. Mais cela fait deux ans que vous le transportez, que vous gaspillez les ressources du site et que vous postez des schémas incompréhensibles pour une raison quelconque.
