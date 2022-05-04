League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 313
Donc la barbe du haut est toujours meilleure que celle du bas, donc l'algorithme est correct ?
Exactement, mais c'est un testeur.
En réalité, il n'y aura pas de beauté de ce genre), mais le fait est que si la position est perdante, elle est fermée sur un stop et que le stop doit être au moins égal à 50% de la prise attendue.
Mmm, un stop est bon un jour et un autre demain, l'auteur de ce fil de discussion a eu l'idée de synchroniser les stops avec la volatilité, je trouve cela intéressant.
Je suis d'accord pour dire que le stop et le take sont tous deux des valeurs calculées sur la base du marché actuel.
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Meilleur TS en négociant la qualité :
Graphique des cinq premiers TS par qualité de commerce :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Eh bien, je ne discute pas, si vous trouvez la meilleure méthodologie pour choisir... Mais je n'en ai pas trouvé. Donc mon choix jusqu'à présent est plus intuitif.
A propos, voici un sujet sur lequel Alexei s'est peut-être - interrogé... et vous avez écrit que vous n'étiez pas familier avec cet article et ce sujet - REVISION plz... peut-être quelque chose de similaire en termes de choix ?
voici un ensemble de TS sur MA et passe ensuite aux meilleurs TS sur les périodes MA correspondantes - quelque chose de similaire à cela... ? en termes de sélection
https://www.mql5.com/ru/articles/143
Les systèmes de négociation adaptatifs et leur utilisation dans le terminal
Le marché a choisi les meilleurs. Pourquoi ne pas suivre son choix ? Que se passera-t-il si l'on combine ces dix stratégies dans un seul EA, que l'on donne à chaque stratégie la possibilité de faire du trading "virtuel" et que, dans le trading réel, on détermine périodiquement (par exemple au début de chaque nouvelle barre) la meilleure stratégie et que l'on trade en temps réel en fonction de ses signaux ?
Lesrésultats des tests de la stratégie adaptative résultante sont présentés à la figure 2. Le graphique du solde du compte pendant le trading adaptatif est surligné en rouge. Notez que plus de la moitié du temps, la stratégie adaptative suit la même forme que la stratégie MA_63 qui a finalement gagné.
Fig. 2 : Graphiques des mouvements de fonds dans le compte de la stratégie adaptative utilisant les signaux de 10 systèmes de trading.
Si aucune des stratégies n'est actuellement rentable, le système adaptatif ne doit pas effectuer de transactions. Un exemple d'un tel cas est illustré à la Fig. 4 (période du 4 au 22 janvier 2010).
Fig 4 : Période pendant laquelle la stratégie adaptative a cessé d'ouvrir de nouvelles positions en raison du manque de stratégies rentables.
Depuis le début du mois de janvier 2010, le leader de la performance est la stratégie MA_3 (bleu). Comme MA_3 (bleu) gagnait le plus d'argent à ce moment-là, la stratégie adaptative (rouge) a suivi ses signaux. Entre le 8 et le 20 janvier, toutes les stratégies considérées étaient dans le rouge, de sorte que la stratégie adaptative n'a pas ouvert de nouvelles positions de trading.
Si toutes les stratégies de trading sont dans le rouge, il est préférable de s'abstenir d'ouvrir de nouvelles positions. Ce point important vous permettra de ne plus perdre de trades et d'économiser de l'argent.
Je me souviens de cet article, et j'en utilise certains points dans mes sélections.
Cependant, la sélection principale reste intuitive.
Jusqu'à présent, il est toujours "en train de bavarder autour de zéro". Je ne perds pas, mais je ne gagne pas non plus.
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Les cinq meilleurs graphiques pour la qualité du commerce :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
