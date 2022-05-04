League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 314
Les 20 meilleurs par équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité commerciale :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Les 20 meilleurs par équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité commerciale :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Pourquoi ne pas essayer de gonfler ces stratégies avec du MO comme je l'ai décrit dans mon article ?
La seule exigence est un nombre de transactions de 15k ou plus par historique disponible.
Ils ont moins de chances de se détériorer, mais ils peuvent améliorer la précision de l'entrée sur le marché - en éliminant les erreurs évidentes.
J'ai déjà montré des exemples du testeur, mais je suis tombé sur le signal (https://www.mql5.com/ru/signals/875397), l'auteur a exactement cette"barbe" sur le dessus en ce moment.
D'ailleurs, cette section du graphique devrait être analysée lors de la connexion des signaux tiers, ici vous comprendrez immédiatement la stratégie de trading du propriétaire.
Ainsi, vous n'avez pas besoin d'écrire vos plaintes non étayées sur le manque de profit dans vos commentaires))).
Qui va le faire ?
Je peux donner à toutes les personnes intéressées les mots de passe d'investissement des trois divisions, et le module exécutable, et même un module spécialement compilé, si des modifications sont nécessaires.
Mais il n'y a pas de volontaires - tout le monde veut "attraper la chaleur avec les mains des autres". Il n'y a que toi, Alexey, qui m'a aidé une fois, pour toi tout cela est entièrement ouvert à tout moment. Mais pour ces activités elles-mêmes je n'ai, hélas, pas les ressources et le temps.
Il n'y a rien de compliqué - il suffit d'essayer une fois, et je vous dirai si vous avez des questions. En termes de ressources - comparable à l'optimisation classique, mais cette méthode vous permettra de reconfigurer moins souvent.
Les 20 meilleurs par équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
stringObjectName(
longchart_id,// identifiant du graphique
-----------------------------------------------------------------
intpos,// numéro dans la liste
----------------------------------------------------------------
intsub_window=-1,// numéro de la fenêtre
inttype=-1// type d'objet
) ; La fonction
sélectionne toujours les objets de manière aléatoire dans la liste.Mais si après avoir créé ces quatre objets, je change manuellement les noms, l'ordre de traitement des objets devient conforme à l'ordre de changement des noms, mais lors de la deuxième interation du code, l'ordre de numérotation est à nouveau de je ne sais quoi ?
Veuillez indiquer, si quelqu'un le sait, quel principe est utilisé pour numéroter les objets graphiques dans la liste des objets graphiques dans 5metatrader ?Lorsque je crée 4 niveaux de Fibo dans la liste, ils ressemblent à ceci Mais si vous faites une sélection par le biais de l'Expert Advisor, la sélection n'est pas effectuée à partir du premier numéro de la liste mais de façon chaotique Si vous tenez compte du fait que l'objet est supprimé et recréé après le changement de nom, alors en changeant le deuxième paramètre de la fonction à 0,
.
La Ligue des systèmes de négociation n'utilise pas d'objets graphiques.