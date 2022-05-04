League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 312
La présence d'un stop change certainement le statut), mais quel genre de stop est-ce, plus de 200 pips, eh bien... Ce n'est pas sérieux ). Si nous disons qu'un take est de 60 pips et un stop de 10-40 pips et que le TS est dans l'état +, c'est un système qui fonctionne. L'idée n'est pas que toutes les transactions soient rentables, mais que les transactions rentables recouvrent les transactions non rentables à la fin d'une certaine période, par exemple dans la journée en cours.
C'est comme ça.
Là encore, la Ligue dispose de TOUTES les combinaisons de techniques. Et lorsqu'il y a un TS plat sur un symbole de tendance, il est clair qu'il aura un stop très important.
C'est une bonne indication qu'un tel TS ne correspond pas au marché. Alors pourquoi le retirer de la Ligue ? Au contraire, laissez-le fonctionner, et prévenez de l'inadmissibilité de son utilisation sur le compte réel !
Dans ce cas, je ne comprends pas l'indignation des gens.
Je soutiens la Ligue telle qu'elle est. Si quelqu'un a besoin de quelque chose - les experts sont à Kodobaz - prenez-le et faites leur propre Ligue, meilleure que la mienne... Où se trouve-t-elle ? Pourquoi ne vois-je pas une telle branche avec des rapports réguliers ?
C'est déjà un fil de wow et vous ne lancez pas ce sujet, cela signifie que vous en voyez le sens, et surtout que le résultat devrait être un rendement (profit) et il semble que ce soit le cas).
Vous le faites depuis longtemps maintenant et vous n'abandonnez pas. Cela signifie que vous en voyez le sens et, plus important encore, que les bénéfices devraient être au rendez-vous et que cela semble fonctionner.
Le principal avantage, comme je l'ai déjà dit, est la disponibilité d'un ensemble d'Expert Advisors réels qui fonctionnent en mode démo et affichent des bénéfices. Nous l'avons déjà.
Je l'ai déjà mis en œuvre et le marché se développe, et j'en suis encore plus satisfait.
"Barbe" du dessus )))))))))))
Que pensez-vous que la barbe en bas signifie ?
"Barbe" depuis le bas. La verdure est une perte possible. Ça ressemble à ça :
"Barbe" du dessus )))))))))))
Vert, c'est un bénéfice perdu ;)). Encore une fois, une telle image ne peut être observée que dans le cadre d'un test, mais elle vous permettra de savoir avec certitude que l'algorithme du robot n'est pas une logique "sur-vitaminée".
:-)
c'est un mauvais ton de poster des photos ici sans rapport...
Les photos servent juste à expliquer mon point de vue, rien de plus. Je suis sûr que l'hôte du fil de discussion fait tourner des robots dans le test, il a probablement obtenu de telles images.
"Barbe" d'en bas. Les greens sont une perte possible. Ça ressemble à ça :
Donc la barbe du haut est toujours meilleure que celle du bas, l'algorithme est-il correct ?