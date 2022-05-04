League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 156
La seule chose que je puisse dire est la suivante : le magicien200640 n'existe pas, il n'a jamais existé.
Tous les autres mages et regex ne devraient pas dépendre de la date de l'exécutable, sauf s'ils sont sur-optimisés. Mais cela peut être vu dans le rapport hebdomadaire pour voir si les mages requis sont là ou pas.
Sinon, voici comment je procède : j'ai des noms différents pour les différentes dates du module exécutable. Par conséquent, les nouveaux magiciens (récemment ré-optimisés) travaillent sur le nouveau module, et pour les anciens, je laisse le module sur lequel ils travaillent inchangé. C'est-à-dire que j'utilise plusieurs builds du module exécutable en même temps.
Il suffit de rétablir les magies dont vous avez besoin sur l'ancien runtime build.
Senkuyu. Renommé. J'ai fait marche arrière et ça marche.
Mais USDCHF - non.
Je l'ai choisi aujourd'hui - voir le rapport.
Je l'ai fait, mais c'est un numéro différent. - 240640, et non 200640
Mes amis, je n'ai aucun moyen de savoir lesquels de vos magiciens ont échoué.
Chaque jour, comme je l'ai dit, trois à douze systèmes tombent en panne. La plupart sont issus de la division inférieure, mais il arrive que des systèmes de la division supérieure échouent également. Garder la trace de quel système se situe dans le classement est trop stressant.
Et je n'en vois pas l'intérêt. Dès que le système présente un comportement inacceptable, il l'inscrit dans le journal et arrête de fonctionner.
Mais, bien sûr, il est possible que sur mon compte - le système ne fonctionne plus, et sur votre compte, il n'a pas encore dépassé les limites permises, et fonctionne encore.
OK. C'est clair. Mais TC arrête-t-il automatiquement les transactions lorsque les limites sont dépassées ?
J'ai obtenu à l'installation "archive" - le début de Juin d'un module exécutable de LIGI a obtenu sur les métiers de magiciens qui n'a pas obtenu en Juillet module.
Est-il possible d'installer des robots TS sur des magiks sur n'importe quels symboles pour trader sur M15 TF - vont-ils aussi trader uniquement sur le symbole "cousu" en eux ? (en supposant, bien sûr, que cet instrument figure dans le Market Watch)
Je répondrai parfois à la place de George, si je suis sûr des réponses. Si George n'y voit pas d'inconvénient ?
Oui, si les limites sont dépassées, le magik est complètement retiré de l'enchère.
Vous pouvez le mettre sur n'importe quel symbole et n'importe quel TF. Mais il n'est pas possible de changer le TF de la carte après l'installation.
OK. Je le savais. :-)
Où est l'argent, Lebowski !?
Messieurs, quand pensez-vous que la ligue fera ses premiers bénéfices ? (Surtout pour Joe, nous parlons de bénéfices).
Vous vous y attendez, n'est-ce pas ? Ou allez-vous nous dire que vous faites partie d'une secte de d******* de contes de fées qui ne se soucie pas du profit et que vous pensez aussi qu'un résultat négatif est bla bla bla ? :D
Mais ne dites pas que vous travaillez pour le bien de la société, ils viendront prendre cela nettoyé par une courte histoire de "ts", si je puis dire, et commenceront à s'enrichir dessus. xD
Est-ce qu'on expédiait notre pâte ? :-)
Ici, regardez les graphiques postés par le topicstarter et agissez...