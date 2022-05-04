League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 155
Pour une raison qui n'a pas encore été clarifiée, le commerce sur Signals est différent du commerce de la Ligue chez George. J'ai déjà écrit à ce sujet au numéro 1494.
J'essaie de comprendre.
Je pense que la différence est dans les citations. Il arrive souvent qu'une différence, même de quelques pips à cinq chiffres, conduise au fait que la condition du signal n'est pas remplie. Et encore - dans un compte, une position est ouverte et accompagnée, alors que dans un autre, elle ne l'est pas, et sera ouverte à un endroit complètement différent.
Une seule et même image ne peut exister que dans le cas où il y a exactement les mêmes cotations et exactement le même slippage.
Si vous avez besoin - comme je l'ai déjà dit, je peux fournir le mot de passe d'investissement de la Division Suprême de la Ligue TC - choisissez des métiers sur le bon magicien et vérifiez à partir de là.
A mon avis, ça n'a pas de sens.
Quel est l'intérêt de vérifier ? Vous pensez que je ne fais pas confiance aux rapports ? Je le fais.
Puisque nous avons le même courtier (Alp), il ne devrait pas y avoir de différence dans les cotations. Le glissement ne me semble pas jouer un rôle important dans votre TS.
Roman a un courtier différent et les résultats sont meilleurs.
La différence de cotation sur mes comptes ECN et non-ECN lors de mouvements importants peut atteindre dix ou cinq décimales. Mais les sociétés de courtage sont les mêmes.
De plus, l'identification des signaux est stricte et même un seul pip à cinq chiffres peut influencer la décision.
Et le glissement est le même. Disons, par exemple, que vous avez ouvert un trade - trois points à cinq chiffres plus haut que le mien - mais en conséquence, le trailing stop (s'il s'agit d'un TS avec trailing stop) sera constamment "décalé" de ces trois points. Et donc, il peut fermer à un moment complètement différent.
J'ai bien compris que pour trader un Tiger TS, l'instrument à trader doit être présent dans la revue de marché et c'est tout ?
C'est-à-dire que TS LIGI avec un magicien donné se négociera sur la paire pour laquelle il a été prévu, quelle que soit la paire sur laquelle le module exécutable sur M15 est "coulé".
USDCHF - il échoue. Apparemment, il y a une erreur dans le regex... le reste est à négocier.
Il s'avère que l'EURCHF, par exemple, ne s'ouvre pas dans le commerce parce qu'il a été réoptimisé et qu'un tel magicien n'existe plus ?
C'est-à-dire qu'il y avait une exp dans le champ supérieur droit après le chargement d'un fichier défini, elle est supprimée de là...
200640 n'est pas le bon magicien.
Erreur dans le magicien demandé.
Je l'ai. C'est-à-dire qu'il est déjà parti. C'est juste que je ne les ai pas retirés des enchères et qu'ils ont ouvert des transactions comme ici.
après avoir appuyé sur la touche OK - c'est déjà parti...
Je ne peux qu'affirmer la chose suivante : le magicien200640 n'existe pas, il n'a jamais existé.
Tous les autres magiciens et regex ne devraient pas, en théorie, dépendre de la date de l'exécutable, à moins qu'ils ne se soient lancés dans une sur-optimisation. Mais cela peut être vu dans le rapport hebdomadaire pour voir si les mages requis sont là ou pas.
Sinon, voici comment je procède : j'ai des noms différents pour les différentes dates du module exécutable. Par conséquent, les nouveaux magiciens (récemment ré-optimisés) travaillent sur le nouveau module, et pour les anciens, je laisse le module sur lequel ils travaillent inchangé. C'est-à-dire que j'utilise plusieurs builds du module exécutable en même temps.
Remettez les magiques dont vous avez besoin dans l'ancienne version du module exécutable.
