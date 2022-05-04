League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 254
Je ne vois pas en quoi cela contredit ce que je dis ?
C'est le cas.
C'est le fait que le marché évolue qui conduit à la conclusion qu'il faut TOUJOURS avoir un ensemble COMPLET de systèmes basés sur toutes sortes de principes différents et opposés.
En faisant fonctionner tous les systèmes en même temps, j'ai constamment le choix entre plusieurs systèmes qui fonctionnent.
C'est vrai, un système qui a donné de bons résultats pendant longtemps peut à tout moment cesser de les donner. Mais, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup plus de mauvais systèmes que de bons, il est préférable de prendre un système qui affiche des bénéfices et de s'attendre à ce qu'il les affiche pendant un certain temps. Il est préférable de prendre un système qui n'affiche pas de bénéfices et d'attendre qu'il en affiche maintenant.
Le raisonnement d'un enfant. Une surenchère totale sur 24 caractères de 700 tc. Sérieusement ? Êtes-vous conscient du fait qu'il devrait y avoir beaucoup plus que cela pour la "force brute". Sur quelle autre tranche horaire est-il complet, sur tous ;) ? Amateur
Vous êtes vous-même un amateur. D'abord, écoutez ce qu'on vous dit, puis faites preuve d'intelligence.
Il ne s'agit pas d'une "surcharge complète", mais d'un "ensemble complet" de techniques disponibles.
Alors, allez-vous faire le suivi ou non ?
Allez, est-ce que ça compte vraiment...
Un diplôme ne dit pas grand-chose sur les connaissances et les compétences d'une personne. Je peux vous le dire en tant que tuteur.
Vous êtes vous-même un amateur. D'abord, écoutez ce qu'on vous dit, puis faites preuve d'intelligence.
Pas "surcharge complète", mais "ensemble complet" de techniques disponibles.
Alors, tu vas faire le contrôle ou pas ?
Ne mettez pas vos espoirs à l'envers.
Exactement, c'est ce que je dis, tu n'as pas besoin de contrôle, alors pourquoi devrais-je le faire ?
Vous devez faire ce que quelqu'un a besoin de faire. J'ai besoin de graphiques, je les mets en avant. Si quelqu'un avait besoin d'être surveillé, il pouvait le faire. Mais sinon... Pourquoi faire quelque chose dont personne n'a besoin, ni moi, ni toi, ni personne d'autre ?
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Les cinq meilleurs graphiques pour la qualité du commerce :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions :
Le fait est que certaines personnes bien informées ici comprennent l'inutilité de votre entreprise. Mais beaucoup de gens ne le font pas.
Cetteapproche ne vous mèneranulle part. C'est évident.
Le marché est en constante évolution. La 2ème loi de la dialectique"Loi des changements quantitatifs aux changements qualitatifs" ne s'applique pas ici.
Les stratégies commerciales qui donnent de bons résultats aujourd'hui, donneront de mauvais résultats demain. Et après demain, ce sera l'inverse.
Et en jonglant avec elles, vous ne serez jamais en mesure de déterminer laquelle choisir et quand les appliquer.
Une tendance évidente se dessine depuis longtemps : la négociation sur le marché perd régulièrement et invariablement de son sens. Elle est constamment émasculée par les regards abrutis des spéculateurs commerciaux. Au début, les gens évaluaient l'évolution de la valeur des produits en termes locaux et mondiaux, mais des décennies plus tard, les produits ont commencé à disparaître de la vue des commerçants et les chiffres sont restés dans leur tête. Aujourd'hui, tout le monde résout sans cesse les énigmes mathématiques qu'il s'invente. Il n'y a plus de valeur de l'argent, seulement une échelle de prix abstraite. Il n'y a pas d'évaluation des événements mondiaux, mais des idées graphiques délirantes décrites par le flux de certaines formules. Il y a une folie numérique dans leur tête, un non-sens frappant, qui les pousse à chercher quelque chose qu'ils sont les seuls à connaître. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prédire le marché moderne - il n'est plus lié à un sens. L'algotrading ne fait qu'accélérer le processus d'éloignement de la réalité vers la schizophrénie mathématique.
Mais, bien joué George ! Continuez à explorer et à chercher.
Le marché moderne ne peut donc pas être prédit - il n'a plus de sens. L'algotrading ne fait qu'accélérer le processus d'éloignement de la réalité vers la schizophrénie mathématique.
Non, je pense que c'est une autre chose.
Le marché est comme un bateau avec de l'eau au fond et la seule façon d'éviter d'être mouillé est de s'asseoir sur l'un des côtés. Si beaucoup de personnes sont assises d'un côté, le bateau va basculer et seuls ceux qui sont de l'autre côté resteront au sec. Il s'avère donc que les passagers essaient de se tromper les uns les autres en sautant entre les planches, et celui qui le fait mieux que les autres est le moins mouillé.
Toute la "schizophrénie mathématique" n'est qu'une conséquence de la tentative de "calculer les autres". Je ne vois rien d'inhabituel ici.
La ligue TC est l'une de ces tentatives. Il s'agit essentiellement de voir quels principes fonctionnent sur quels symboles. Afin de pouvoir quitter à temps les systèmes qui ont cessé de fonctionner et de commencer à travailler sur les systèmes qui sont actuellement rentables.
