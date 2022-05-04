League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 259

Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).

Top 20 par solde :

Tableau des cinq meilleurs TS par solde :

Les 20 premiers TS par qualité de commerce :

Le tableau des cinq premiers en termes de qualité de négociation :

Les 13 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:

Le graphique des cinq TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions :

 

Si tous les ts fonctionnent avec un lot minimum constant, il est impossible d'obtenir des données sur le drawdown. Sur le lot relatif, un conseiller expert sera probablement constamment perdant, car il peut être en fait un renflouement et ne pas survivre, et sur le lot minimum, il passera facilement et semblera être prometteur. L'un des critères les plus importants pour évaluer un système de trading ne peut être obtenu sur le lot minimum. La signification de ces tests n'est pas très claire. Nous avons besoin d'un lot relatif clairement défini. Par exemple, nous pouvons faire le même pourcentage de risque, par exemple 3 ou 10, connu pour être sûr, et regarder le drawdown des bots. Les indicateurs d'un conseiller expert changent généralement de manière non linéaire lorsque le risque change. Vous devez en définir un que vous envisagez de négocier dans le monde réel.
 
Ivan_Invanov:
Si tous les ts fonctionnent avec un lot minimum fixe, il est impossible d'obtenir des données sur le drawdown. Sur le lot relatif, un conseiller expert perdra probablement constamment, parce qu'il est essentiellement attentiste et ne peut pas le supporter, et sur le lot minimal, il passera facilement et semblera prometteur. L'un des critères les plus importants pour évaluer un système de trading ne peut être obtenu sur le lot minimum. La signification de ces tests n'est pas très claire. Nous avons besoin d'un lot relatif clairement défini. Vous pouvez faire par exemple le même pourcentage de risque, par exemple 3 ou 10, connu pour être sûr, et regarder le drawdown des bots.

Que voulez-vous dire par "impossible à obtenir" ?

Premièrement, si à lot constant il y a une perte - alors à augmentation du lot - la perte est d'autant plus garantie (car 10% du gain est inférieur à 10% de la perte).

Deuxièmement, il s'agit d'un lot constant qui vous permet d'"évaluer de manière égale" les perspectives de CT. Si le lot est un pourcentage - alors la valeur des transactions à l'équité élevée sera plus élevée qu'à l'équité faible.

Enfin - le module exécutable est placé au-dessus du sujet, et il est périodiquement mis à jour. Dans le testeur de stratégie, tous les CT fonctionnent sans restrictions. Pour l'exécuter sur une démo ou réelle, vous avez besoin d'un recode gratuit, qui est donné pour la promesse d'ouvrir un signal gratuit ou de surveillance sur le système. Prenez le module exécutable, et mettre le pourcentage de risque, comme vous le jugez nécessaire, estimez le drawdown à un lot relatif.

 
Il y a aussi un problème possible. En définissant la même gestion de l'argent, c'est-à-dire les tailles d'arrêt et de prise, pour obtenir les conditions les plus égales pour l'EA, il est probable que l'on se trompe, car chaque système devra probablement être traité individuellement pour qu'il fonctionne. Et si les systèmes ont une gestion différente, la question se pose de savoir si nous pouvons les comparer. Je vois des paramètres optimisés pour chacun d'eux, comme nous le ferions si c'était notre seul conseiller.
 
Georgiy Merts:

Que voulez-vous dire par "impossible à obtenir" ?

Premièrement, si vous perdez sur un lot fixe - puis en augmentant le lot - la perte est d'autant plus garantie (car 10% du gain est inférieur à 10% de la perte).

Deuxièmement, il s'agit d'un lot constant qui vous permet d'"évaluer de manière égale" les perspectives de CT. Si le lot est un pourcentage - alors la valeur des transactions à l'équité élevée sera plus élevée qu'à l'équité faible.

Enfin - le module exécutable est placé au-dessus du sujet, et il est périodiquement mis à jour. Dans le testeur de stratégie, tous les CT fonctionnent sans restrictions. Pour l'exécuter sur une démo ou réelle, vous avez besoin d'un recode gratuit, qui est donné pour la promesse d'ouvrir un signal gratuit ou de surveillance sur le système. Prenez le module exécutable, et mettre le pourcentage de risque, comme vous le jugez nécessaire, estimez le drawdown à un lot relatif.

Voici un exemple. Vous avez pris un EA qui produit régulièrement 3 kopecks par mois, vous avez changé un peu ses paramètres de risque, et il est devenu un plongeur. Pourquoi auriez-vous besoin d'un tel outil ?
 
Georgiy Merts:

Que voulez-vous dire par "impossible à obtenir" ?

Premièrement, si à lot constant il y a une perte - alors à augmentation du lot - la perte est d'autant plus garantie (car 10% du gain est inférieur à 10% de la perte).

Deuxièmement, il s'agit d'un lot constant qui vous permet d'"évaluer équitablement" les perspectives de CT. Si le lot est un pourcentage - alors la valeur des transactions à l'équité élevée sera plus élevée qu'à l'équité faible.

Enfin - le module exécutable est placé au-dessus du sujet, et il est périodiquement mis à jour. Dans le testeur de stratégie, tous les CT fonctionnent sans restrictions. Pour l'exécuter sur une démo ou réelle, vous avez besoin d'un recode gratuit, qui est donné pour la promesse d'ouvrir un signal gratuit ou de surveillance sur le système. Prenez le module exécutable, et mettre le pourcentage de risque, comme vous le jugez nécessaire, estimez le drawdown à un lot relatif.

C'est précisément le lot constant qui donne la distorsion, et ne permet pas une" évaluationégale ". Parce que le ratio lot/dépôt change constamment au fur et à mesure que le dépôt augmente, et il devient de plus en plus sûr. Et une fois qu'on lui aura donné des paramètres de combat, on aura une image complètement différente.
 
Vous essayez de prendre un paramètre de manière isolée, apparemment le pourcentage de transactions gagnantes. Et vous partez du principe qu'en modifiant le risque et la gestion de l'argent, le pourcentage de transactions gagnantes restera le même. Non, ça ne le sera pas. Tout dans le conseiller expert est interconnecté et les liens ne sont pas linéaires et il n'y a qu'une seule façon de procéder, le test de démonstration avec tout le complexe de paramètres à la fois. J'aime votre travail et c'est une honte que vous fassiez une erreur si évidente dans la procédure. Réfléchissez-y. Peut-être qu'un lot relatif est nécessaire après tout. En tout cas, merci pour votre travail.
 
Ivan_Invanov:
Il y a un autre problème possible. Si nous fixons la même gestion de l'argent, c'est-à-dire les tailles de stop et de prise, afin d'obtenir les conditions les plus égales pour les conseillers, il est probable que cela ne sera pas tout à fait correct, car chaque système nécessitera probablement une approche individuelle de cette question pour fonctionner. Et si les systèmes ont une gestion différente, la question se pose de savoir si nous pouvons les comparer. Je vois des paramètres optimisés pour chacun d'eux, comme nous le ferions si c'était notre seul conseiller.

Les tailles d'arrêt et de prise sont déterminées au moment de l'optimisation du système.

C'est pourquoi le money management est désactivé, la taille du lot est fixée comme constante pour le compte de démonstration. Et dans le travail réel, elle peut être fixée par le pourcentage de risque.

