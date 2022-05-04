League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 259
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Tableau des cinq meilleurs TS par solde :
Les 20 premiers TS par qualité de commerce :
Le tableau des cinq premiers en termes de qualité de négociation :
Les 13 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions :
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs TS par qualité de négociation :
Graphique des cinq meilleurs TS par qualité de négociation :
Les 16 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions :
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs TS par qualité de négociation :
Graphique des cinq meilleurs TS par qualité de négociation :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Les cinq TS les plus anciens avec au moins 50 transactions :
Si tous les ts fonctionnent avec un lot minimum fixe, il est impossible d'obtenir des données sur le drawdown. Sur le lot relatif, un conseiller expert perdra probablement constamment, parce qu'il est essentiellement attentiste et ne peut pas le supporter, et sur le lot minimal, il passera facilement et semblera prometteur. L'un des critères les plus importants pour évaluer un système de trading ne peut être obtenu sur le lot minimum. La signification de ces tests n'est pas très claire. Nous avons besoin d'un lot relatif clairement défini. Vous pouvez faire par exemple le même pourcentage de risque, par exemple 3 ou 10, connu pour être sûr, et regarder le drawdown des bots.
Que voulez-vous dire par "impossible à obtenir" ?
Premièrement, si à lot constant il y a une perte - alors à augmentation du lot - la perte est d'autant plus garantie (car 10% du gain est inférieur à 10% de la perte).
Deuxièmement, il s'agit d'un lot constant qui vous permet d'"évaluer de manière égale" les perspectives de CT. Si le lot est un pourcentage - alors la valeur des transactions à l'équité élevée sera plus élevée qu'à l'équité faible.
Enfin - le module exécutable est placé au-dessus du sujet, et il est périodiquement mis à jour. Dans le testeur de stratégie, tous les CT fonctionnent sans restrictions. Pour l'exécuter sur une démo ou réelle, vous avez besoin d'un recode gratuit, qui est donné pour la promesse d'ouvrir un signal gratuit ou de surveillance sur le système. Prenez le module exécutable, et mettre le pourcentage de risque, comme vous le jugez nécessaire, estimez le drawdown à un lot relatif.
Il y a un autre problème possible. Si nous fixons la même gestion de l'argent, c'est-à-dire les tailles de stop et de prise, afin d'obtenir les conditions les plus égales pour les conseillers, il est probable que cela ne sera pas tout à fait correct, car chaque système nécessitera probablement une approche individuelle de cette question pour fonctionner. Et si les systèmes ont une gestion différente, la question se pose de savoir si nous pouvons les comparer. Je vois des paramètres optimisés pour chacun d'eux, comme nous le ferions si c'était notre seul conseiller.
Les tailles d'arrêt et de prise sont déterminées au moment de l'optimisation du système.
C'est pourquoi le money management est désactivé, la taille du lot est fixée comme constante pour le compte de démonstration. Et dans le travail réel, elle peut être fixée par le pourcentage de risque.