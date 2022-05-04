League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 247
Ah-ha, eh bien, oui, je pensais que c'était un simple script autosuffisant ; mais j'ai apprécié la puissance du framework ;)
Alors dites-moi ce qu'il fait - il écrit simplement les chiffres en csv, et un graphique est déjà inséré dans un modèle en utilisant les outils Excel, ou il crée aussi des graphiques par lui-même ?
Je veux comprendre comment créer au mieux des graphiques automatisés.
О. C'est une vraie question. Le script utilise la quasi-totalité de ma bibliothèque - plus de deux cents fichiers, plus des milliers et demi de fichiers contenant des descriptions de classes de la ligue TC.
Mais l'essentiel de l'œuvre est simple.
Voyez par vous-même, par les noms dans le script.
Le premier objet est une classe qui peut lire l'historique, et donner l'historique nécessaire quand on lui demande.
Le deuxième objet est une classe qui, sur la base de l'historique fourni et des paramètres passés, génère un rapport dans le troisième objet, dans la matrice des lignes. Il contient également des informations sur tous les CT de la Ligue, ce qui permet de "tirer" la plupart des dossiers - près de mille et demi.
Le troisième objet est cette matrice de lignes, qui sont séparées par des séparateurs (points-virgules par défaut). Capable de s'exporter en tant que fichier CSV.
Le dernier objet est le logfile, héritier de CTextFile, avec toutes sortes de fonctions de service.
Dans le script, nous formons une structure de configuration pour le ReportCreator, puis nous l'utilisons pour créer le rapport, qui est exporté vers un fichier CSV.
Les graphiques sont tracés à l'aide d'Excel, avec les fonctions standard.
Ok, merci, je l'ai. Je suis juste trop paresseux pour construire des graphiques à chaque fois dans Excel. Je vais me tourner vers Kanvas afin d'écrire en png à côté de csv en une seule fois.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs TS par qualité de négociation :
Graphique des cinq premiers TS par qualité de commerce :
Les 20 plus anciens TS avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens avec au moins 50 transactions :
J'ai découvert qu'il s'avère qu'il est déjà possible d'utiliser des paires de crypto-monnaies.
Bien sûr, la propagation est sauvage, mais les tests montrent qu'il y a une petite chance.
Depuis le début du mois de février, j'ai ajouté 24 CTs pour le bitcoin. Deux d'entre eux ont eu des résultats (les autres n'ont pas encore fermé de trades) :
Eh bien... Hier, le leader du CT 640150 a sorti un SL sur le PAMM, ce qui est inacceptable pour elle, et sera envoyé en sur-optimisation. Elle a fait du bon travail, mais son temps est passé.
J'ai un SL sur PAMM,
Puis-je avoir un lien vers PAMM ? Ou dans le MP, afin de ne pas être banni pour publicité.
