League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 255
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers par solde :
Les 20 premiers en termes de qualité des échanges :
Le tableau des cinq meilleurs pour la qualité des échanges :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions :
Bonjour ! Il y a une assez bonne CU. 10-60% par mois. Nous devons écrire un robot. Y a-t-il quelqu'un de Krasnoyarsk ? Toutes les informations ne sont disponibles qu'en personne.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Bonjour, pouvez-vous me dire si vous avez des scalpeurs ?
En quoi les scalpeurs sont-ils différents des non scalpeurs ?
Si nous parlons de TSs qui font un grand nombre de petites transactions - alors il y en a, mais ils montrent très rarement de bons résultats...
Merci. Vous pouvez lire les rapports de trading scalper pour les mettre sur la démo !
Voici l'exécutable actuel de la CU League avec une liste des magiciens actuels (696 pcs.).
Tous les travaux dans le testeur sans aucune restriction. Regardez, choisissez n'importe quel...
Pour mettre sur démo ou réel - vous avez besoin de rgcod libre. Les codes d'enregistrement sont générés en quantité illimitée pour la promesse d'ouverture du suivi ou du signal gratuit.
Depuis le signal gratuit - vous pouvez copier vos transactions autant que vous le souhaitez sur n'importe quel compte, y compris le compte réel, cela ne me dérange pas.
Le Top 20 de la balance :
Santé ! Y a-t-il un top 20 en matière d'équité ?
Santé ! Avez-vous les 20 premiers en termes de capitaux propres ?
Qui va compter ?
Le calcul de l'équité sur l'histoire est beaucoup plus difficile. C'est pour l'équilibre - j'ai sélectionné toutes les offres et j'ai additionné les résultats. Et pour l'Equity - il faut regarder comment cet instrument a changé au cours de chaque transaction, respectivement, la complexité de telles estimations augmente trop... Et le but de tout cela ? Il n'y a pas de "vainqueurs" parmi les TS de la Ligue. Toute transaction a toujours son SL fixe, qui n'augmente jamais.
Il y a une possibilité - il y a le dernier module du système juste au-dessus. Dans le testeur - il fonctionne sans restrictions. Vous spécifiez le magik, spécifiez le risque, ne remplissez pas le regcod, vous n'en avez pas besoin dans le testeur - et vous obtenez l'équilibre et le graphique d'équité...
Mais pour ceux qui brûlent d'envie de voir un graphique juste pour l'équité - je peux vous donner les mots de passe d'investissement des comptes des trois divisions de la ligue, où les transactions de tous les CTs sont empilées, choisir intéressant par des magiciens, faire des graphiques d'équité.
Il y en avait une ici, Dasha Baskakov... Tout était faux pour lui... et "pas besoin de la Ligue"... et "pas de signal de la Ligue"... et "pas de contrôle"... Et lorsque vous lui avez proposé de "prendre les mots de passe, je les ai déjà affichés, si nécessaire, je les afficherai à nouveau, d'organiser un signal, voire une surveillance, voire un tableau d'équité", il s'est immédiatement dégonflé... Quand quelqu'un le fait, nous sommes toujours prêts à regarder... Mais quand vous le faites vous-même... quel est l'intérêt...