Il y aura une différence dans les deux cas. Disons que sur un compte de démonstration, cette opération avec un SL n'existe pas. Mais sur un PAMM, c'est le cas. S'il n'y a qu'une seule transaction, c'est généralement la même sur tous les comptes. Et quand il y a de nombreux métiers - certains d'entre eux seront différents...
Je me demande - quelles sont les raisons de cette différence ?
Dans la différence de cotations, dans les filtres de cotation internes du courtier... comme sur ce compte le SL de Bai sur Bid s'est déclenché, et l'autre n'avait pas le prix d'un tel Bid...
Juste la différence dans les citations. J'ai vu plus d'une fois comment un point à cinq chiffres sur l'eurodollar - conduit à une différence assez importante. Sur un compte, une transaction s'est ouverte, sur l'autre - pas. Et à la barre suivante (certains TS fonctionnent sur des périodes de quatre heures) - la situation a changé, et par conséquent, une transaction a été ouverte sur un compte et pas sur l'autre. Si le nombre maximum de transactions est de un, ou s'il s'agit d'un système de retournement, ces deux comptes peuvent facilement entrer en "antiphase".
Toutefois, si le TS est stable, cette différence se " stabilisera " rapidement. Mais s'il n'y a pas de stabilité, la différence ne fait qu'augmenter, et alors, sur les deux comptes, il y a des "coups de contrôle".
Je ne le vérifie pas maintenant, mais il y a deux ans, lorsque j'ai commencé à gérer le TS de la Ligue, j'y ai prêté attention.
Puisque le leader a "commandé une longue vie", il est temps de mettre à jour le module exécutable.
Dernière version de League TS pour MT4, MT5 et liste de tous les TS de League (s'ouvre dans Excel)
N'est-il pas temps de fermer la boutique, complètement incompétente ?
Pouvez-vous pointer du doigt l'endroit où elle est "incompétente" ?
Vous proposez de fermer les moyennes mobiles, "comme totalement incompétentes"... Quelle est votre "incompétence", Dasha ?
Vous avez dit vous-même que les meilleurs ts sont morts.
De quoi parlez-vous ? J'ai réoptimisé le meilleur TS, c'est tout, c'est fait, alors je l'ai retiré de la ligue et j'en ai mis un nouveau, comme vous le vouliez.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers TS par solde :
Les 20 meilleurs TS par qualité de négociation :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Une erreur a été détectée dans le traitement des caractères avec des suffixes.
Correction du module exécutable :