League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 261
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Toutes mes stratégies sont aussi simples que trois kopecks. J'ai déjà montré des experts de Codobase qui travaillent exactement sur les mêmes principes.
L'idée principale de la Ligue est de voir quels principes fonctionnent sur quel symbole et lesquels ne fonctionnent pas.
Comme je l'ai vu, il n'y a pas de CT qui soit toujours rentable. Et la clé des profits constants ne consiste qu'à passer constamment d'un système à l'autre. Pour cette commutation - vous devez toujours disposer d'un ensemble de systèmes testés. League TS est justement un tel ensemble.
Je n'ai pas de question "comment écrire un TS rentable". - J'en ai beaucoup. Ma principale question est de savoir comment choisir un TS rentable, qui le sera pendant un certain temps.
Au fait, combien de bénéfices faites-vous par mois maintenant ? Si ce n'est pas un secret. Et pour combien d'Expert Advisors envisagez-vous de vous diversifier ?
Et je crois qu'il est possible de construire une série d'hypothèses qui se réaliseront toujours, seulement à des degrés divers, en fonction de la nature du marché, du degré d'optimisation que nous trouverons. Bien sûr, il s'agit d'une hypothèse très audacieuse, peut-être que c'est le cas, mais les diplômes sont tellement différents que cela ne rapportera rien. Mais je le cherche.
Je ne sais pas... Je n'y suis pas parvenu en huit ans jusqu'à présent.
Au fait, combien de % gagnez-vous par mois maintenant ? Si ce n'est pas un secret. Et combien de conseillers envisagez-vous de diversifier ?
Je vous l'ai dit plusieurs fois - je n'ai jamais perdu et je ne me suis jamais retiré... Je suis toujours en train de "traîner autour de zéro"...
Je vous l'ai dit plus d'une fois - je n'ai jamais perdu ou retiré... Toujours à traîner autour de zéro...
ce qui signifie que les CU de la ligue sont à peu près les mêmes.
Il est plus facile de diviser l'histoire en plusieurs périodes de temps égales et d'effectuer le test sur chacune d'elles.
toutes les nuances seront révélées en un rien de temps.
cela signifie que les CT de la ligue sont presque identiques
il est plus facile de diviser l'histoire en plusieurs périodes de même durée et d'effectuer le test sur chacune d'elles.
toutes les nuances sortiront en un rien de temps.
cela signifie que les CT de la ligue sont presque identiques
il est plus facile de diviser l'histoire en plusieurs périodes de même durée et d'effectuer le test sur chacune d'elles.
toutes les nuances sortiront en un rien de temps.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Ne confondez pas la ligue avec mon compte professionnel.
Mon compte professionnel a deux ou trois CTs actifs en même temps, que je change périodiquement.
Dans la Ligue CU - un peu moins de 700TS est toujours en vigueur. Et la règle des 20-80 est en vigueur, seuls 20 % des CT donnent des résultats. Le reste est de la pure merde. C'était, et c'est toujours le cas.
Vous n'avez pas besoin d'un test - j'ai un historique de démo réelle pour n'importe lequel des 700 TS, chacun d'entre eux ayant été testé et optimisé sur un intervalle de 2 ans avant d'être installé sur la démo. Prenez n'importe quelle période, et comparez. Ce sont tous ces profiteurs, qui n'ont jamais utilisé le testeur, qui pensent que 700 systèmes peuvent être facilement testés. Je suis sûr qu'ils ne peuvent même pas tester 70 systèmes, bien qu'ils connaissent l'existence du testeur. J'ai dix fois plus de systèmes, ils ont tous une période d'essai de deux ans et il y a un historique de démonstration pour chacun d'entre eux.
Le problème réside dans la sélection de ces TS qui pourraient fonctionner de manière rentable pendant un certain temps. En fait, je ne négocie pas des paires de devises, mais des "systèmes de négociation". Ma tâche n'est pas d'ouvrir et de fermer des transactions sur certaines paires, mais de mettre en place des systèmes et de les retirer.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs TS par qualité de négociation :
Meilleur graphique cinq TS pour la qualité du trading :
Les 19 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Ne confondez pas la Ligue avec mon compte professionnel.
Le compte professionnel a deux ou trois CTs actifs en même temps, que je change périodiquement.
En CU de la Ligue - un peu moins de 700TS à tout moment. Et la règle des 20-80 est en vigueur, seuls 20 % des CT donnent des résultats. Tout le reste est de la pure merde. C'était, et c'est toujours le cas.
Vous n'avez pas besoin d'un test - j'ai un historique de démo réelle pour n'importe lequel des 700 TS, chacun ayant été testé et optimisé sur un intervalle de 2 ans avant d'être installé sur la démo. Prenez n'importe quelle période, et comparez. Ce sont tous ces profiteurs, qui n'ont jamais utilisé le testeur, qui pensent que 700 systèmes peuvent être facilement testés. Je suis sûr qu'ils ne peuvent même pas tester 70 systèmes, bien qu'ils connaissent l'existence du testeur. J'ai dix fois plus de systèmes, ils ont tous une période d'essai de deux ans et il y a un historique de démonstration pour chacun d'entre eux.
Le problème réside dans la sélection de ces TS qui pourraient fonctionner de manière rentable pendant un certain temps. En fait, je ne négocie pas des paires de devises, mais des "systèmes de négociation". Ma tâche ne consiste pas à ouvrir/fermer des transactions sur certaines paires, mais à mettre/supprimer certains systèmes.
Si 80 c'est de la merde, comment 700 peut être dans la ligue ?
je crois savoir qu'il n'y a que 140
---
Et pour ce qui est des tests, je vais vous dire ceci .
tester ne serait-ce qu'un seul système prend des centaines de fois plus de temps qu'écrire du code
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Ne confondez pas la Ligue avec mon compte professionnel.
Le compte professionnel a deux ou trois CTs actifs en même temps, que je change périodiquement.
En CU de la Ligue - un peu moins de 700TS à tout moment. Et la règle des 20-80 est en vigueur, seuls 20 % des CT donnent des résultats. Le reste est de la pure merde. C'était, et c'est toujours le cas.
Vous n'avez pas besoin d'un test - j'ai un historique de démo réelle pour n'importe lequel des 700 TS, chacun ayant été testé et optimisé sur un intervalle de 2 ans avant d'être installé sur la démo. Prenez n'importe quelle période, et comparez. Ce sont tous ces profiteurs, qui n'ont jamais utilisé le testeur, qui pensent que 700 systèmes peuvent être facilement testés. Je suis sûr qu'ils ne peuvent même pas tester 70 systèmes, bien qu'ils connaissent l'existence du testeur. J'ai dix fois plus de systèmes, ils ont tous une période d'essai de deux ans et il y a un historique de démonstration pour chacun d'entre eux.
Le problème réside dans la sélection de ces TS qui pourraient fonctionner de manière rentable pendant un certain temps. En fait, je ne négocie pas des paires de devises, mais des "systèmes de négociation". Ma tâche ne consiste pas à ouvrir/fermer des transactions sur certaines paires, mais à mettre/supprimer certains systèmes.
Et pourquoi vous optimisez depuis deux ans ?
Si 80 c'est de la merde, comment peut-il y en avoir 700 dans la ligue ?
Je suppose que c'est seulement 140.
---
Et pour ce qui est des tests, je vais vous dire ceci .
tester ne serait-ce qu'un seul système prend des centaines de fois plus de temps qu'écrire du code
Nous avons 2 directions, 3 méthodes d'entrée, 4 méthodes de maintenance. Au total, 24 systèmes par symbole. La ligue TC est "familière" avec 29 symboles. Total - nous avons 696 CTs.
Tous les systèmes sont en fonctionnement continu. Chaque système a des paramètres "seuils", dont le dépassement signifie que le système est hors service et doit être ré-optimisé. Il y a généralement trois à dix systèmes de ce type par jour. Ainsi, tous les 696 systèmes - ont toujours un historique optimisé de 2 ans avec mesure de toutes les données, plus un certain temps de travail de démonstration (jusqu'à ce que les paramètres "seuil" soient dépassés). La tâche du trader consiste à choisir les systèmes qui présentent de bonnes caractéristiques et qui les conserveront pendant un certain temps.
Les rapports sur les meilleurs systèmes sont publiés chaque semaine dans ce fil. 140 (20% de l'ensemble) sont des systèmes qui montrent au moins quelques signes de profit.
L'écriture de code est terminée depuis longtemps, il existe des systèmes très simples - j'ai donné des exemples d'experts gratuits de Codebase travaillant selon les mêmes règles.