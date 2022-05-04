League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 257
Bonjour, est-il possible de rejoindre la ligue ? Je n'ai pas envie de lire 500 pages (
Vous pouvez.
Dans l'archive ci-jointe - le module exécutable actuel de la Ligue des TS pour MT4 et MT5.
En outre - la liste de tous les TS actuels, inclus dans la Ligue, avec indication de l'assistant et de la division (s'ouvre dans Excel).
Chaque jour, certaines TS sont ré-optimisées, c'est pourquoi le module d'exécution doit être mis à jour périodiquement.
Lors du lancement du module exécutable, vous devez spécifier l'assistant et le pourcentage de risque souhaités. Il fonctionne dans le testeur de stratégie sans aucune limitation.
Pour l'exécuter sur un compte démo ou réel - vous devez spécifier le code regex.
Chaque code rouge est valable pour quelques mois, et est généré gratuitement pour la promesse d'ouvrir un signal gratuit avec ce ou ces magiciens. Si un tel signal est ouvert, vous pouvez alors copier des transactions de celui-ci vers le réel ou vers votre signal ou vers PAMM - cela ne me dérange pas. La condition est seulement dans l'ouverture d'un signal gratuit et si vous voulez ajouter des magiciens ou mettre à jour les regex - tout reste en vigueur - il y a un signal et les regex pour celui-ci sont générés gratuitement et sans restrictions.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Les 20 meilleurs pour la qualité commerciale :
Le top 20 des graphiques pour la qualité du commerce :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
La plus ancienne carte TS :
Module TC League exécutable actuel (deux versions - pour MT4 et MT5).
Vous trouverez également ci-joint une liste de tous les CT avec la date de construction, le type de CT et la division (s'ouvre dans Excel).
Rappelez que dans le testeur, tout système fonctionne sans aucune restriction. Pour le faire fonctionner en démo ou en réel - vous avez besoin de regcod. Les codes d'accès sont gratuits pour la promesse d'un contrôle ouvert.
