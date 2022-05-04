League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 251
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Heh heh heh... Et voilà... C'est la jalousie habituelle...
Je n'ai promis à personne un suivi. Celui qui veut le faire, qu'il le fasse lui-même, je donne le mot de passe d'investissement de la Ligue à qui le veut. Je n'ai aucun secret sur les principes des systèmes, j'ai même cité des experts gratuits de Kodobase, qui travaillent exactement sur les mêmes principes.
Eh bien, les modérateurs sont loyaux parce que vous avez offert encore moins... Ce sont les pauvres qui doivent regarder mes "photos de rien".
Proposez quelque chose de mieux - et parlez ensuite de "photos de rien".
Il suffit donc de surveiller le MQ pour qu'on ne le voie pas ? Tout est clair, encore des nouilles.
"voir" à la volée est tout à fait réel ! !!
Je veux que ce fil soit supprimé car il n'y a pas de contrôle et il n'y en aura pas. Et toutes les photos du même genre sont à propos de rien. La raison pour laquelle les modérateurs sont loyaux n'est pas claire.
ouais... Vous êtes tellement écolo ! !!
LES TROLLS PROSPÈRENT ! POURQUOI NE PAS REJOINDRE LE SOMMET ET MONTRER LA SURVEILLANCE, MÊME S'IL PLEUT À VERSE ! !! S'IL VOUS PLAÎT ?
P.S. : l'homme a travaillé et identifié un modèle, et il mérite, à mon avis, au moins - l'attention. Ils ont identifié des modèles, vous exposez les valeurs réelles des paramètres avec des trades en profit, même si le haut de la démo et quoi ? Si vous avez un désir - vous le connectez, sinon - vous pouvez le laisser passer. Tout - tout l'amour. De quoi avez-vous besoin d'autre ? Je ne comprends pas...
Tu dis n'importe quoi.
ouais... Vous êtes tellement écolo ! !!
LES TROLLS PROSPÈRENT ! POURQUOI NE PAS REJOINDRE LE SOMMET ET MONTRER LA SURVEILLANCE, MÊME S'IL PLEUT À VERSE ! !! S'IL VOUS PLAÎT ?
P.S. : l'homme a travaillé et identifié un modèle, et il mérite, à mon avis, au moins - l'attention. Ils ont identifié des modèles, vous exposez les valeurs réelles des paramètres avec des transactions en profit, bien que le sommet de la démo et quoi ? Si vous avez un désir - vous le connectez, sinon - vous pouvez le laisser passer. Tout - tout l'amour. De quoi avez-vous besoin d'autre ? Je ne comprends pas...
Tu dis n'importe quoi.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Meilleure qualité TS par métier :
Les cinq meilleurs graphiques par qualité de commerce :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions :
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Meilleure qualité TS par métier :
Les cinq meilleurs graphiques par qualité de commerce :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions :
Impressionnant ! !!
Où est le contrôle, le signal ou autre chose ? Je ne vois que des photos.
Et où est le contrôle, le signal ou autre chose ? Je ne vois que des photos.
De quel type de contrôle s'agit-il ?
J'ai 700 TS dans la Ligue - voulez-vous 700 signaux ou 700 moniteurs ?
Je n'ai pas assez de ressources pour tout organiser.
Si vous voulez - je vous donne le mot de passe d'investissement de n'importe quelle division de la Ligue TS (sur le plus haut - 80 TS), et arrangez votre propre surveillance ou signal, comme vous voulez. Vous devez sélectionner des transactions sur le magicien qui vous intéresse, et construire un graphique.
Je le fais à l'aide d'un script spécial et d'Excel. Si vous n'aimez pas mes photos, prenez-les, faites-le vous-même. Je vais vous donner mon mot de passe pour les investissements.
Où est le contrôle, le signal ou autre chose ? Je ne vois que des photos.