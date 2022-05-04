League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 256
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Qui va compter ?
Le calcul de l'équité sur l'histoire est beaucoup plus difficile. C'est pour l'équilibre - j'ai sélectionné toutes les offres et j'ai additionné les résultats. Et pour l'Equity - il faut regarder comment cet instrument a changé au cours de chaque transaction, respectivement, la complexité de telles estimations augmente trop... Et le but de tout cela ? Il n'y a pas de "vainqueurs" parmi les TS de la Ligue. Toute transaction a toujours son SL fixe, qui n'augmente jamais.
Il y a une possibilité - par là, juste au-dessus du dernier module du système. Dans le testeur - il fonctionne sans restrictions. Vous spécifiez la magie, spécifiez le risque, ne remplissez pas la regex, elle n'est pas nécessaire dans le testeur - et vous obtenez le graphique d'équilibre et d'équité...
Mais pour ceux qui brûlent d'envie de voir un graphique juste pour l'équité - je peux vous donner les mots de passe d'investissement des comptes des trois divisions de la ligue, où les transactions de tous les CTs sont empilées, choisir des magiciens intéressants, faire des graphiques d'équité.
Il y en avait une ici, Dasha Baskakov... Tout était faux pour lui... et "pas besoin de la Ligue"... et "pas de signal de la Ligue"... et "pas de contrôle"... Et lorsque vous lui avez proposé de "prendre les mots de passe, je les ai déjà affichés, si nécessaire, je les afficherai à nouveau, d'organiser un signal, voire une surveillance, voire un tableau d'équité", il s'est immédiatement dégonflé... Quand quelqu'un le fait, nous sommes toujours prêts à regarder... Mais quand vous le faites vous-même... quel est l'intérêt...
Bien qu'en principe, s'il n'y a pas de dépassement, alors l'équilibre devrait être à peu près équitable (avec un risque modéré).
Pas de problème. Envoyez-nous vos mots de passe et mots de passe - nous y jetterons un coup d'œil. Mais je suppose que Mybook n'est pas très demandé ici ? Si les modérateurs n'interviennent pas, je peux poster des captures d'écran. Je n'ai pas fait les indices d'équité moi-même.
Bien qu'en principe, s'il n'y a pas de sur-optimisation, le solde devrait correspondre approximativement aux fonds propres (avec un risque modéré).
Aucun problème.
Comptes MT4
Serveur : Alpari-ECN-Demo
Division Haute :
Connexion : 9968945
Mot de passe de l'investisseur : iAuWgDi9
Division moyenne :
Login : 60088262
Mot de passe de l'investisseur : jXcBzYs3
Division basse :
Identifiant : 60179305
Mot de passe investisseur : OSri5S4
En haut dans les archives, il y a une liste de tous les magiciens, indiquant où et quels magiciens travaillent. Mais chaque jour, il y a des changements - les systèmes passent d'une division à l'autre, et ceux qui ont montré un comportement inacceptable sont ré-optimisés.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité des échanges :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions :
Le graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions:
Pas de problème du tout.
Comptes MT4
Serveur : Alpari-ECN-Demo
Division Haute :
Connexion : 9968945
Mot de passe de l'investisseur : iAuWgDi9
Division moyenne :
Login : 60088262
Mot de passe de l'investisseur : jXcBzYs3
Division basse :
Identifiant : 60179305
Mot de passe investisseur : OSri5S4
En haut dans les archives, il y a une liste de tous les magiciens, indiquant où et quels magiciens travaillent. Mais il y a des changements tous les jours - les systèmes sont déplacés d'une division à l'autre, et ceux qui ont montré un comportement inacceptable sont ré-optimisés.
Medium - même histoire
Il y a un problème avec votre système. Non ajouté - jurant sur le manque d'information sur les dépôts, bien qu'affichant tout l'historique depuis 2017(haute division).
Medium - même histoire.
Je ne comprends pas.
Que voulez-vous "ajouter" ? Une fois que vous avez affiché tout l'historique, c'est bien. Vous voyez maintenant quel magicien vous intéresse, vous sélectionnez tous les échanges sur ce magicien et vous construisez les résultats des échanges.
Vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit - il s'agit d'un mot de passe d'investisseur, c'est-à-dire en lecture seule.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le tableau des cinq meilleurs pour la qualité des échanges :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions
Le graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Le top 5 par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Qualité du commerce du Top 5 :
Les 20 plus anciens TS avec au moins 50 transactions
Cinq des plus anciens TPs avec au moins 50 transactions :
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Les cinq meilleurs graphiques par qualité de commerce :
Les CT les plus anciens ayant au moins 50 échanges. (En raison des fortes fluctuations récentes, un très grand nombre de CT ont montré un "coup de contrôle", de sorte que le nombre de CT ayant 50 transactions et ayant survécu à la tourmente n'est que de 18pc) :
Cinq des TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions :
Le jour de la marmotte ?
Qu'est-ce que tu veux dire ? Où est le Jour de la marmotte s'il y a des CT différents dans les tableaux tout le temps ?
Je serais heureux de voir "Groundhog Day", on saurait alors clairement quel TS utiliser...