League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 258
Bonjour, j'ai essayé aujourd'hui de faire fonctionner le testeur TC selon les données LIGI postées ici. Mais pour une raison quelconque, il me donne une erreur au démarrage. Il est indiqué que "la valeur du pas et de l'arrêt est erronée". Je fais peut-être quelque chose de mal.
1. Je fixe les paramètres pour le magicien.
2. J'ai réglé le paramètre de risque sur 1-10 mais mon stop et mon step n'apparaissent toujours pas.
S'il vous plaît, dites-moi ce que j'ai fait de mal. Je n'aurais pas sauvé mon têtard et je n'aurai pas d'erreurs.
Merci d'avance.
Tu as raison.
Tout d'abord, faites un dépôt de 10K$ et le paramètre de risque zéro (c'est le lot minimum constant). L'erreur apparaîtra-t-elle ?
Le risque est le montant ou le pourcentage du dépôt qui peut être perdu dans une transaction. Il arrive parfois qu'un trade soit ouvert après un gap, dans ce cas un seul trade devrait "manquer" avec une erreur, mais les autres devraient fonctionner normalement.
Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est difficile pour moi de juger, vous devriez au moins regarder le journal.
Voici une capture d'écran. Apparemment, j'ai mis toutes les données, mais c'est toujours la même chose. Je suis désolé d'avance, mon navigateur est en espagnol.
Et voici ce qu'il est dit dans les paramètres.... Les valeurs de l'arrêt et du pas ne sont pas correctes.
Je peux allumer l'écran sur skype...
Euh, ..... Je vais vous dire, ils ont tort. Vous devriez lire comment utiliser le testeur de stratégie!
Le seul paramètre que vous pouvez optimiser est le pourcentage de risque. Et vous n'allez pas seulement l'optimiser "de zéro à zéro" (combien de passages ?), mais vous allez optimiser une magik "de un à dix" ! Etes-vous sûr de comprendre ce qu'est un "magik" ? Ce n'est pas un paramètre ! c'est l'ID de votre système choisi, il ne peut pas être "optimisé" !
Lisez comment le testeur de stratégie fonctionne, et ne mettez que le risque sur l'optimisation. Laissez le regcode à zéro, spécifiez le Magik désiré.
De plus - comme je soupçonne que vous avez un compte de compensation ? League TS - ne fonctionne que sur les comptes de couverture conformes à MT4.
il s'agit probablement d'un défaut de la ligue - les paramètres non destinés à l'optimisation devraient être sinput (contrairement à l'entrée) ...
J'ai lu aujourd'hui comment utiliser le testeur de stratégie, j'ai peut-être manqué quelque chose. Mais autant que je me souvienne, il n'y avait rien sur Magik.
Lorsque je règle MAGIC, les autres paramètres sont réglés par défaut. Je peux les changer, mais pour quoi faire ?
J'ai un compte MT5. Lorsque j'ai téléchargé le fichier de la ligue, il y avait 3 archives. Si j'ai bien compris, il y en a un pour MT5, que j'ai installé.
il s'agit peut-être d'un défaut de la "Ligue" - les paramètres qui ne sont pas destinés à être optimisés devraient être sortis (par opposition à l'entrée) ...
Oui, je suis d'accord, car une solution "infaillible" est la bonne.
Accepté.
En principe, je pars du principe que je n'ai pas besoin d'optimiser quoi que ce soit - tout a été optimisé il y a longtemps, il suffit de comparer les systèmes, et de choisir le bon, et le risque - en fonction du slippage autorisé.... Mais les gens se sont vraiment habitués à l'optimisation permanente... Par inertie, ils peuvent essayer de tout optimiser.
J'ai lu aujourd'hui comment utiliser le testeur de stratégie, j'ai peut-être manqué quelque chose. Mais autant que je me souvienne, il n'y avait rien sur Magik.
Lorsque je mets la valeur MAGIC, les autres paramètres sont mis en défaut. Je peux les changer, mais pour quoi faire ?
J'ai un compte MT5. Lorsque j'ai téléchargé le fichier de la ligue, il y avait 3 archives. Si j'ai bien compris, il y en a un pour MT5, que j'ai installé.
Je ne l'ai pas installé. Mon testeur de stratégie n'a rien à voir avec Magik. Le magik est un identifiant, le numéro du TS que vous voulez exécuter. Il est clair qu'en le modifiant, tous les autres paramètres sont remis par défaut. Mais la question est de savoir comment et pourquoi vous allez optimiser cet identifiant.
Vous pouvez modifier les paramètres comme vous le souhaitez, il y en a trois :
Le compte MT5 devrait être un compte de couverture, seulement il est compatible avec MT4. Fondamentalement, lorsque vous essayez d'exécuter sur un compte de compensation, le module exécutable de la Ligue devrait se terminer.
Il y a trois fichiers dans l'archive, un pour MT4, un pour MT5, le troisième est une liste de magiciens de la Ligue.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 14 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
