League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 240
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
NON ! HOOKED OUT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JUSTE À TEMPS POUR UN MOIS ! !! JE SUGGÈRE QUE NOUS L'APPELIONS "VOUS".
Est-il difficile de rejoindre le monitoring ?
sera surveillée par PAMM à partir de janvier. 2020 г.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 plus anciens TS avec au moins 50 transactions
Le graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens avec au moins 50 transactions :
Un suivi est-il prévu pour cette décennie ?
Je suis assez satisfait de ce que je produis.
Eh bien, Sprouts et Dashi peuvent ouvrir eux-mêmes un signal avec surveillance sur n'importe quel système ou ensemble de systèmes - l'exécutable est fourni, les rekuds sont gratuits.
Je suis bien avec ce que je mets là-bas.
Eh bien, Sprouts et Dashi eux-mêmes peuvent ouvrir un signal avec surveillance par n'importe quel système ou par leur ensemble - un module exécutable est fourni, les regexcodes sont libres.
Je suis assez satisfait de ce que je poste.
Eh bien, Sprouts et Dashi eux-mêmes peuvent ouvrir un signal avec surveillance par n'importe quel système ou par leur ensemble - un module exécutable est fourni, les rekords sont gratuits.
George - IMHO, ne vous frottez pas aux trolls... :-)
Pour les signaux PAMM, vous avez encore besoin (et c'est pratique)... :-)
Sinon... Vous êtes nerveux, vous vous énervez et, dans une explosion psychologique, vous abandonnez la branche ... Laisser les gens qui souffrent sans signaux... :-)
S'il vous plaît, allez-y doucement...
Je vais bientôt demander des rehcodes sur mon compte, pour le suivi - je les fournirai.
Cela pourrait vous intéresser.
S'il vous plaît, calmez-vous...
Je demanderai bientôt les codes d'accès à mon compte, pour le suivi - je les fournirai.
Pas de problème. Tout sera