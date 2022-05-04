League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 246
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers par solde :
Les 20 premiers en termes de qualité des échanges :
Le tableau des cinq meilleurs pour la qualité des échanges :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Vous faites des progrès, vous n'en avez pas assez ?
De quel genre de "progrès" parlons-nous ?
Regardez la moyenne mobile et posez la même question.
Et si le graphique n'est pas un plat latéral, l'indicateur donnera-t-il des points d'entrée meilleurs que n'importe quel autre indicateur standard qui a permis d'arrêter des positions courtes dans le passé ?
De quoi s'agit-il ? Indicateur - montre simplement certaines caractéristiques du mouvement des prix.
Ou s'agit-il de l'ensemble de la Ligue TS ? Il pourrait également être considéré comme un indicateur... Ce qui montre sur quel instrument les systèmes fonctionnent le mieux.
George, veuillez conseiller le script pour préparer et écrire des statistiques sur le TC dans le contexte de différents magiciens.
J'ai un script que j'ai écrit moi-même et qui est conçu uniquement pour générer de tels graphiques et tableaux.
Si vous avez besoin de statistiques - je peux vous donner le mot de passe de l'investissement dans n'importe quelle division de la TC League - choisissez des transactions sur les magiciens désirés, voyez comment cela fonctionne.
Si vous ne vous sentez pas désolé pour le code source, merci de le partager pour accélérer mon travail). J'aimerais l'utiliser pour mon zoo TC, en suivant votre exemple. Je travaille sur ce sujet depuis longtemps et je reçois un bon retour de leur part.
Je pense que cela peut être fait comme un EA et que chaque semaine il envoie un rapport par e-mail.
Et comment allez-vous vous y prendre ?
Il me semble que c'est vous qui l'avez suggéré sans réfléchir...
Et comment allez-vous (tutoyons les gens) l'"ajouter" ?
Il me semble que vous n'avez pas bien réfléchi...
Ah-ha, oui, je pensais qu'il s'agissait d'un simple script autosuffisant ; mais j'ai apprécié la puissance du framework ;)
Alors dites-moi ce qu'il fait - il suffit d'écrire les chiffres dans le csv, et un graphique est déjà inséré dans un modèle en utilisant les outils Excel, ou il crée aussi des graphiques par lui-même ?
Je veux comprendre comment mieux créer des graphiques automatiquement.