League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 245
Je suis un mauvais, mauvais trader et un mauvais programmeur.
Ouais, tu ne peux pas argumenter avec ça.
Comment diable a-t-il pu cacher tous ses comptes et parler de ses résultats de trading ?
les a regardés, ils étaient 10.
Dasha, l'un des modérateurs n'aime pas parler des femmes, essayez là-bas.
Je viens de partir pour un autre forum, j'en ai marre des rapides.
Oui, oui... Tu ne peux pas t'échapper...
Eh bien, vous avez eu votre semaine, Emelya...
Je serai parti quand ta demi-ligue d'un dollar sera opérationnelle.
vous êtes déjà parti plusieurs fois, vous n'êtes pas un homme. une femme sera probablement ok, prenez le modérateur, le misogyne avec vous, laissez Volchanski revenir
Je serai parti quand votre demi-ligue à 1 $ sera opérationnelle.
Vous devrez attendre longtemps... Comment l'indicateur peut-il fonctionner ?
Vous gagnez de l'argent sur un compte réel, pas sur une démo !
Que se passe-t-il si l'indicateur devientun objet valable d'achat et de vente ?
Mais dans ce cas, il ne s'agit pas de commerce, mais de vente de produits logiciels, ce qui est également une bonne chose, mais sensiblement différent.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Les cinq meilleurs graphiques pour la qualité du commerce :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :