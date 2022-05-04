League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 241
Je ne sais pas de quoi il s'agit...
Personne n'a compris de quoi il s'agissait...
Ce que vous êtes sur le point de créer a déjà été créé... Et il y a même eu une tentative de prouver publiquement que ça marche...
Le développeur était à la recherche de partenaires pour poursuivre la mise en œuvre de ce qu'il avait créé. Mais personne n'a compris de quoi il s'agissait... .
Où se trouve "déjà créé" ? J'ai cherché dans ce fil (j'aurais pu donner un lien direct). Rien là-bas ne s'en approche.
La ligue est simplement un ensemble complet de systèmes qui proviennent de la combinaison de plusieurs techniques. Mon calcul est qu'une fois toutes les combinaisons passées en revue, certaines d'entre elles fonctionneront certainement à un moment ou à un autre. Et cette hypothèse, à mon avis, a été pleinement confirmée.
Je ne comprends pas ce qui est similaire dans la branche citée. Où un tas de variantes du système sont créées avec un choix des meilleures - je ne l'ai pas vu.
Tout est fait et fonctionne depuis plus d'un an maintenant. Je peux voir et clair, assez bons résultats.
C'est dommage que les autres personnes ne les voient pas.
Il n'est pas surprenant qu'il y ait une scission, ou même un trouble de la personnalité chez Sprouts et Dash.
Mot de passe d'investissement du compte - que vous faut-il de plus pour voir les résultats ? Vous devez sélectionner les transactions dans la magie requise, et évaluer les résultats autant que vous le souhaitez. Si ça ne marche pas pour quelqu'un d'autre, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut.
Votre critère de vérité est "Je ne comprends pas ! "Où vous ai-je dit que ça marche et qu'il n'y a pas d'erreur. Continuez à déconner avec votre ligue.
Comment pouvons-nous parler de la vérité si nous ne la comprenons pas ?
Vous expliquez, j'essaie de comprendre et ensuite nous discutons.
Non ? Eh bien... peu importe...
Ce que vous êtes sur le point de créer a déjà été créé... Et il y a même eu une tentative de prouver publiquement que ça marche...
Le développeur était à la recherche de partenaires pour poursuivre la mise en œuvre de ce qu'il avait créé. Mais personne n'a compris de quoi il s'agissait... .
Je me demande ce que vous voulez dire ? Une autre ligue ? Ou ReLigia ?))
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Le TS le plus longtemps en activité, avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq TS les plus longues avec au moins 50 transactions :