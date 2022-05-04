League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 242
Le problème n'est pas de trouver un modèle, mais sa non-stationnarité.
Il est tout à fait réaliste de trouver un modèle qui décrira correctement le marché pendant un certain temps. Cependant, cela ne durera pas longtemps. Le modèle perd son sens. Si nous avons TOUS les modèles possibles, dès que l'un d'eux cesse de fonctionner, le modèle opposé commence à fonctionner. Et si les modèles sont constamment en fonctionnement - nous pouvons voir ce changement.
Vous n'avez pas besoin d'avoir un modèle qui fonctionne tout le temps. Vous n'avez pas besoin de tout perfectionner et d'essayer de saisir l'immensité. Vous l'avez trouvé et vous échangez lorsqu'il y a une situation qui convient à votre modèle. Et le reste, tu le zappes. Et continuez à attendre. C'est ce que je fais.
Et quel est ce tableau ?
C'est moi qui essaie de faire des dépôts. Mais cette fois, j'ai surestimé le risque par transaction. J'ai travaillé avec 300-500% de mon dépôt. Il est clair qu'avec de tels risques par transaction, seul le spread ouvert a mangé 10% du dépôt, le mouvement contre moi de seulement 15 pips réduit les fonds de 50% et 30 pips annule mon compte. Mais j'ai travaillé pendant 4 mois et fait des centaines de transactions qui ont multiplié mon compte par 28. Le modèle utilisé par le système fonctionne. Et comment le déterminer, je peux vous aider, bien que tout le monde puisse le trouver après avoir consacré un peu de temps et d'effort.
Alors, c'est un vrai ou au moins une démo ?
Bien sûr que c'est réel. J'ai toutes les confirmations. Voici la confirmation de ma première tentative ; , Regardez l'entrée est si précise qu'en 4 mois, il n'y a pratiquement pas de drawdown sur les fonds. Pas encore de jeux d'argent. Dans ma deuxième tentative où j'ai réussi à augmenter mon compte de 28 fois la même situation. Le système fonctionne bien, la psychologie échoue. Et nous parlons de centaines de transactions.Voici le rapport de la deuxième tentative Marge brute : 423.21 Perte brute : 151.95 Bénéfice net total : 271.26
Je n'ai pas besoin de confirmation, "Messieurs, croyez-moi sur parole".
Oh, eh bien... Si vous pouvez maintenir ce rythme pendant quelques années, ce serait très cool.
Si je suis encore banni pendant un mois, j'appelle le président.
Quelques années sont peu probables avec de tels risques. Je n'ai pas besoin de quelques années. Une année est suffisante pour multiplier mon compte par 1000. Avec les risques que je mets dans le système. Mais j'ai fait deux tentatives pendant 4 mois chacune. Lors de ma troisième tentative, j'ai décidé de réduire les risques. Le temps nécessaire pour atteindre l'objectif a augmenté de quelques mois, mais il sera psychologiquement plus facile de négocier. En outre, vous aurez plus de temps pour prendre des décisions lorsque le marché évolue en votre défaveur. Et la marge de tirage du compte passera de 20-30 points à 50-70 points.
