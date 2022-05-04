League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 224
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je pense que ça s'appelle différemment, et bien votre bac à sable, je ne suis pas indiscret.
Je ne suis pas mon bac à sable - je suis un invité ici, il y a eu des pertes (par des robots et non par LIGHTS TS) en raison des réglages à cinq chiffres des robots. Les stops/stocks ont été fixés à quatre chiffres, fermés immédiatement sur le spread et rouverts pour clôturer... Je vais maintenant examiner les transactions LIGI TS expo (négociées sur le compte), un compte LIGI TS dédié sera mis en place.
Pourquoi le cacherais-je ? J'ai fourni un lien ici à plusieurs reprises.
Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je ne vais pas vous vendre quoi que ce soit.
Votre PAMM est certainement connecté à l'un des services de surveillance. Montrez une capture d'écran au moins (je pense qu'avec Roman ce sera similaire).
Votre PAM est certainement connecté à l'un des services de surveillance. Montrez-moi au moins une capture d'écran (je pense qu'avec Roman ce sera similaire).
Oui, je l'ai montré.
Le PAMM Alparev, ouvert début 2016, il participe à leur classement, c'est mon seul compte réel. Quand je sortirai du drawdown (si tout va bien, d'ici l'année prochaine) - j'ouvrirai un signal ici.
Oui, je l'ai montré.
Alparev PAMM, ouvert au début de 2016, il participe à leur classement, c'est mon seul compte réel. Quand je sortirai du marasme (si tout va bien, d'ici l'année prochaine) - j'ouvrirai un signal ici.
Tu ne sais pas à qui tu l'as montré. Ou pensez-vous que ces graphiques délavés chaque lundi vous disent quelque chose ?
Si tu veux être arrogant, je ne te parle pas. Nous sommes en quelque sorte des collègues ici. "Se vanter" signifie que je t'ai donné le lien. Trop paresseux pour chercher. Je ne le referai pas tant que je ne serai pas sorti de la crise, ce qui est lent.
Et les "graphiques délavés" - je ne comprends pas... Je pense qu'ils sont assez colorés. Et pour tous les non-croyants, j'ai déjà donné plusieurs fois les mots de passe des comptes d'investissement.
Ce n'est pas suffisant ? Tu veux le Graal ? Je n'ai pas de Graal. Je dispose d'un ensemble d'Expert Advisors simples, qui fonctionnent sur un compte de démonstration depuis un certain temps et parmi lesquels chacun peut choisir ce qui lui plaît. Et c'est absolument gratuit, la seule condition est d'ouvrir un suivi, et ensuite vous pouvezcopier les transactions sur votre compte réel ou les exécuter directement sur le compte réel - cela ne me dérange pas.
Je le répète, Vladimir, je n'essaie pas de te vendre un graal, contrairement à certaines personnes. J'ai juste une idée, qui, comme je le vois, fonctionne. Au départ, je voulais m'assurer que si vous faites travailler un grand nombre d'experts sur des principes opposés, certains d'entre eux gagneront sûrement de l'argent. Il y a trois ans, lorsque j'ai exprimé cette idée, j'ai été davantage ridiculisé que ce que vous essayez de faire. J'avais moi-même des doutes. Mais j'ai décidé d'essayer. Et comme je le vois, j'avais raison.
Le TS le plus primitif du wagon - donne de bons résultats depuis plus d'un an maintenant. Qui vous a empêché de le mettre sur votre compte il y a un an ?
Le TS le plus primitif sur le mashka - donne de bons résultats depuis plus d'un an maintenant. Qui vous a empêché de le mettre sur votre compte il y a un an ?
Raison : ))))
.
Le fait est que l'on m'a dit que l'on ne peut pas du tout faire une TS sur une AM. J'ÉTAIS ENCLIN À PENSER QU'IL ÉTAIT IMPOSSIBLE DE FAIRE UN TS RENTABLE. Et j'étais enclin à croire que c'est vrai.
Mais il s'avère que c'est possible. Le TS le plus primitif, y compris sur MA, peut encore gagner de l'argent. C'est à cela que sert la Ligue - voir dans quelle direction "creuser".
Mais vous changez immédiatement les conditions "à la volée" - il ne vous importe déjà plus, que vous ayez dit tout récemment qu'"il est impossible de faire un gain TS sur les MAs", cela ne vous suffit pas, il vous faut un système de sélection ! Et quand vous l'aurez, vous serez à nouveau insatisfait, vous direz "ce n'est pas assez graal".
Désolé, Grail - ce n'est pas pour moi, je te l'ai dit cent fois.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Tableau des cinq plus anciens TS, avec au moins 50 transactions (seuls les travaux dans la division la plus récente sont indiqués, à l'origine le TS peut avoir été dans une division différente).