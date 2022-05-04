League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 230
Le Top 20 de la balance :
Un tableau des cinq premiers sur la balance...
Pourquoi selon la balance, et non les moyens ?
Et parce que c'est beaucoup plus difficile de compter les moyens. Eh bien, considérant que je n'ai pas d'overcomers dans ma Ligue, tous les TS ont un SL clair, qui ne bouge jamais "du" prix, il est déraisonnable du point de vue de la dépense de ressources de calculer le résultat par des moyens.
Il est beaucoup plus correct de regarder le graphique de l'équilibre, et ensuite, après avoir choisi un TS prometteur, de l'exécuter dans le testeur sur des ticks réels, en obtenant non seulement le graphique des moyens, mais aussi beaucoup d'autres données intéressantes.
Et pour les non-croyants à la phom - je peux vous donner le mot de passe d'investissement de la Ligue TS, choisissez parmi les transactions celles qui se rapportent à la TS désirée (elles sont toutes "empilées" là dans une seule pile), et comptez les fonds autant que vous le pouvez.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions :
Eh bien, je le poste à la demande de Georgiy.
Je précise tout de suite que je ne suis pas sur le terrain, et que je ne sais pas déchiffrer les noms des dossiers.
J'ai titré des fichiers compréhensibles. D'autres que j'ai signés par des noms de dossiers.
Un tableau des cinq premiers pour la qualité du commerce :
Table Balance 20
Table Bild 20
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Graphique Balance 5
Chart Bild 5
640150 - On demande clairement PAMM... Les investisseurs viendront en courant.
intéressant... je vais devoir y réfléchir... la question est que je fais des bénéfices depuis six mois maintenant ! Ouais, avec l'actuel tirage au sort essentiellement rebondissant...
Je vais verrouiller le compte - je vous enverrai le numéro de compte pour poster le CT sur l'enchère d'exp de LIGI ! !!
Pas de questions, il y aura des codes d'enregistrement.