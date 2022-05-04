League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 229
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Avez-vous essayé vous-même ? Le module exécutable se trouve au-dessus du sujet.
Tu es un putain de crétin...Les prix d'ouverture ne sont que d'un tick au lieu de quatre OHLC. Qu'est-ce que 2 000 heures, qu'est-ce que 500 heures au mieux (je ne traite pas tous les ticks, après tout) - il n'y a pas de temps du tout. Le but est de toujours disposer d'un ensemble de CTs, montrant les résultats. J'ai cet ensemble. Ce dont vous avez besoin, je ne le sais pas. Si tu veux être arrogant, je ne répondrai pas.
Qui vous a dit de faire 600 systèmes ? Faire un 10 normal .
Où est le "problème" ? Je ne le vois pas.
L'objectif est de disposer d'un ensemble complet de CTs pertinents. Peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, tant qu'ils sont complets.
J'ai tout.
Quels "problèmes" ? C'est que vous avez un problème - vous n'avez aucune idée de ce que vous attendez, des putains de Grails, qui ne doivent absolument rien faire, il n'y a qu'un seul bouton "couper la pâte". Mais, il n'y a pas de tel gadget dans la Ligue...
Eh bien, il est inutile de discuter avec vous, comme avec un mur. Tu as déjà perdu tous tes followers.
Quels putains d'"adeptes". C'est toi qui remues le couteau dans la plaie, pipelette. C'est à vous que revient la tâche de "lever des moutons" en vendant vos graals de testeurs.
Je ne vends rien, la ligue est totalement ouverte, si quelqu'un est intéressé, il peut utiliser les résultats. Personne n'est intéressé - je ne suis pas offensé, j'ai personnellement besoin de la Ligue.
Et ce dont tu as besoin de la part de la Ligue, tu ne le sais pas.
Quels putains d'"adeptes". C'est toi qui remues le couteau dans la plaie, pipelette. C'est à vous qu'il revient de "tondre les moutons" en vendant vos graals de testeurs.
Je ne vends rien, la ligue est complètement ouverte, si quelqu'un est intéressé, il peut utiliser les résultats. Personne n'est intéressé - je ne suis pas offensé, j'ai personnellement besoin de la Ligue.
Et ce dont tu as besoin de la part de la Ligue - tu ne le sais pas.
Si vous le mettez sur le forum, les gens peuvent le noter. C'est logique ?
Et alors ?
J'ai entendu cela de nombreuses fois auparavant. Certainement pour les grails de testeurs - la Ligue n'a absolument aucune valeur, ce qui est tout à fait cohérent avec votre évaluation. Tout est vrai.
И ?
Et alors ?
J'ai entendu cela de nombreuses fois auparavant. Certainement pour les grails de testeurs - la Ligue n'a absolument aucune valeur, ce qui est tout à fait en accord avec votre évaluation. Tout est vrai.
И ?
Je donne juste mon avis basé sur une année d'observation de votre fil de discussion. J'ai le droit.
Oui, à propos de ces 38 produits que vous avez sur votre profil.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus longues avec un nombre de métiers d'au moins 50 :
Le graphique des cinq TS les plus anciens avec au moins 50 transactions :