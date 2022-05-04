League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 220
Je suis d'accord. Pourquoi supprimez-vous vos produits chaque semaine ? Êtes-vous un escroc ?
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 systèmes les plus anciens avec au moins 50 transactions :
Graphique des cinq systèmes les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Bonjour. Donnez-vous à un investisseur un mot de passe pour consulter ses statistiques sur *** ? Vous donnez des hiboux en échange ?
Oui, tout est gratuit. Mais, il y a entre 80 et 300 experts qui travaillent sur un compte (le nombre total de systèmes dans la Ligue est de 672, ils sont divisés en trois divisions-comptes) - pouvez-vous (soyons "vous") trier les affaires, et en retirer exactement celles qui vous intéressent ?
Rapport sur les meilleurs systèmes - publié chaque lundi, celui d'aujourd'hui est ci-dessus.
Le module exécutable sur les EA actuelles est mis en ligne régulièrement.
Pour l'exécuter, vous devez spécifier le nombre magique souhaité et le pourcentage de risque souhaité pour une transaction.
Le programme fonctionne dans le Strategy Tester sans aucune limitation.
Pour l'exécuter sur un compte démo ou réel - vous avez besoin d'un recode. Les recodes sont donnés gratuitement et sans aucune restriction pour la promesse d'ouvrir un signal gratuit à partir du compte, sur lequel le système choisi fonctionnera.
Exécutable actuel (versions MT4 et MT5) avec liste des systèmes actuels (s'ouvre dans Excel) - ci-joint.
Que faire de ces fichiers - EALeague_Free, EALeague_Free.ex4 ?
Savez-vous seulement ce qu'est un EA, comment l'exécuter, comment définir les valeurs d'entrée ?
Il y a trois fichiers dans l'archive. Un des fichiers est une liste de tous les magiciens travaillant dans la Ligue. Il existe deux modules exécutables pour MetaTrader 4 et pour MetaTrader 5 dont l'essence est la même. Elles nécessitent la saisie d'un assistant et d'un risque cible, après quoi elles fonctionneront dans le testeur de stratégie sans aucune restriction et vous pourrez y consulter l'historique des transactions...
Il y a aussi une option - regardez le compte de démonstration où les experts travaillent maintenant, mais je répète - pouvez-vous obtenir ceux dont vous avez exactement besoin (avec votre magie) à partir des transactions de centaines d'experts différents ?
Enfin, pour mettre l'un des experts sur la démo ou sur le réel - vous devez obtenir un rgcod. Les codes d'enregistrement sont donnés gratuitement pour la promesse d'ouvrir le signal gratuit du compte, où le magicien désiré travaillera. Vous écrivez le numéro du magicien et le numéro de compte et vous promettez d'ouvrirle signal gratuit et je vais écrire le rugcode.
Creative *** ! Auteur *** !
Je vous ai envoyé lire les règles de bonnes manières à votre guise. Une semaine est suffisante, j'espère.
Ouais, Joe, tu vas avoir un monde de souffrance. Et où sont tes fidèles disciples Roman et Eduard, fatigués ?
Je, Roman, j'étais en vacances... Je vais continuer les tests bientôt ...(mes trades sur micro-real semblent être différents de ceux de Georgy en termes d'entrée/sortie, je n'ai pas encore vérifié ...). voulait... mais n'a pas eu le temps :-) - est parti en vacances...) - Il faudra le vérifier...
C'est comme un PAMM - l'essentiel est d'entrer et de sortir au bon moment... mais il n'y a pas de commissions ici !
Gheorghe ! Vous êtes un bel homme.