League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 217
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous êtes un peu radin, Joe. Je ne sais pas où se trouve votre compte, dans quelle cuisine et sous quel nom. Qu'est-ce que je suis censé faire, chercher sur Google "le compte de Joe a un drawdown de 23%" ?
Bien. Si tu ne veux pas le surveiller ici, tu me dis le drawdown et je trace un graphique sur le tableau. A l'ancienne. :D Et peut-être pouvons-nous estimer un peu le rendement de votre ligue...
J'ai dit à plusieurs reprises - PAMM va sortir de la dépression - alors seulement j'ouvrirai le signal. Aujourd'hui, il est toujours en forte baisse. Quand il sortira - je ne sais pas.
Je le dis depuis le début de ce fil.
Je n'ai pas d'idées. Seulement des "soupçons" intuitifs. Pour ma part, j'utilise les systèmes ChnTrendSP, mais je ne peux pas dire clairement pourquoi. Tout au plus, "il me semble qu'ils sont les plus stables, bien qu'ils ne décrochent pas les étoiles du ciel".
Et c'est là toute la question : élaborer une méthodologie pour sélectionner les CT prometteurs non pas de manière intuitive, mais logique. Malheureusement, je ne peux rien suggérer.
J'essaie d'analyser quelque chose. Bien, mal, je ne sais pas. Si les idées de l'analyse sont délirantes, alors critiquez-les. S'ils sont raisonnables, alors aidez-les.
Mais il n'y a rien que tu veuilles faire à ce sujet.
Voici un exemple : j'ai calculé qu'en moyenne, la première division est celle qui vend le plus mal. Je suppose que c'est à cause des systèmes RTS, car ils montrent une meilleure qualité (jusqu'au moment du tir de contrôle) et donc leur % dans la Vyshka est plus élevé que dans les autres divisions. Mais sans statistiques sur les bénéfices, il n'est pas possible de le vérifier.
Romain,
Quel est l'intérêt de surveiller un compte où la ligue négocie 0,01 - 0,1 Lots et où vous négociez 5,0 Lots avec vos mains. Que voyons-nous ?
IMHO la Ligue a besoin d'un compte séparé.
Romain,
Quel est l'intérêt de surveiller un compte où la ligue négocie 0,01 - 0,1 Lots et où vous négociez 5,0 Lots avec vos mains. Que voyons-nous ?
IMHO la Ligue a besoin d'un compte séparé.
Bougez-vous! !! jusqu'ici, tout va bien. Probablement - plus tard. Je vais augmenter le coefficient de poids (risques) du TS LIGE. Quand (début juillet) étaient 10% - a été un drain lent, maintenant une partie des systèmes démolis, mettre de nouveaux, il ya des risques et 1%, juste ces TCs n'ont pas encore été dans les échanges sur leurs signaux de négociation. Je devrais comprendre une autre chose dans les messages de juillet-août, à savoir que même si je fixe un risque de 10 % dans un robot, cela ne signifie pas que je vais perdre ce pourcentage, à savoir qu'à ce pourcentage, il y a une possibilité de perdre 50 % du dépôt en attendant le coup de contrôle.
L'eurofoundation a fait une petite crise de colère dans ce cas - grâce au micro compte testé.
C'est comme ça que Joe devrait gagner, pas en mâchant une année de morve.
Si seulement c'était de l'argent réel, Dasha... J'ai eu une centaine de "victoires" comme ça dans ma ligue...
Si seulement, Dasha, c'était de l'argent réel... J'ai eu une centaine de "gains" de ce genre dans la Ligue...
Ne te transforme pas en homme de Neandertal. C'est un concours, les gains sont en argent réel.
Ne te transforme pas en homme de Neandertal. Je dis que c'est un concours, et que vous ne risquez rien. Si vous ne gagnez pas, tant pis pour vous, ce qui est très différent de la situation où vous risquez votre argent et le perdez si vous perdez.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les CT les plus anciens ayant au moins 50 échanges :
Graphique des cinq TS les plus anciennes avec au moins 50 transactions :
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les CT les plus anciens ayant au moins 50 échanges :
Un graphique des cinq CT les plus anciens avec au moins 50 transactions :
Cherchez 743642, 643550, 743942. Leur caractéristique distinctive est un très petit DD. Cela vaut probablement la peine de regarder de plus près le TS avec un faible DD, et même avec SL=1 queue.
Dans le rapport, il y a plusieurs TPs avec DD=0. Comment devons-nous l'interpréter ? Ils n'ont pas été négatifs du tout pendant deux ans de tests ?