League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 226
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ce n'est pas la question... C'EST LÀ QUE TOUT VA BIEN !
C'était purement technique, organisationnel... pas de commerce.
Est-ce que je vais créer un compte séparé dans les Alpes avec le suivi des robots de trading LIGHTS TS, si vous continuez vos recherches et l'affichage des informations dans la branche ...
mais n'empilez pas tout au point de ne plus pouvoir distinguer ce qui est quoi...
Vais-je mettre en place un compte séparé dans Alps avec le suivi du trading du robot TS League trades, si vous continuez vos recherches et poster des informations dans le fil ...
Je ne vais pas m'arrêter.
J'expérimente maintenant le scalper, basé sur le TS de la Ligue. Pour moi, le plus prometteur reste le TP-SL fixe, mais le déplacer vers le seuil de rentabilité n'est pas la meilleure option. Jusqu'à présent, l'idée est de sortir (et éventuellement d'entrer) en cas de rupture de la volatilité minute.
Nous verrons bien.
Pouvez-vous être plus précis sur l'endroit où se trouve l'erreur ? Pour que je n'aie pas à le faire moi-même plus tard.
Je vais écrire les données ici... Je suis encore en train de le découvrir moi-même... toute l'histoire est là (tous les métiers)... Je suis encore en train de faire le tri moi-même... L'historique est là (tous mes trades...) (L'entrée/sortie n'est pas basée sur une logique de trading)... mais nous n'en parlerons pas ici car c'est hors sujet.
Pouvez-vous nous dire où il y a une erreur technique ? Je ne veux pas les faire moi-même.
AS pour l'image - voici ce drawdown dû à des spreads sauvages sur l'euro-franc (il n'y avait pas de contrôle) était le canal 150 pts cinq chiffres, si vous regardez les prix d'ouverture - fermeture, il y a plus que cette largeur, en outre, après la panne dans le terminal (sa fermeture), après son ouverture pour une raison quelconque le profil defaulter a été chargé, et là, les valeurs du canal étaient sous quatre chiffres, c'est-à-dire.c'est-à-dire également aux cinq chiffres, ouverture et fermeture immédiate, suivie d'une ouverture à des volumes accrus en raison des cinq chiffres, c'est-à-dire qu'un canal de 150 pips est nécessaire, mais il était au niveau des quatre chiffres de 15 pips.
Au début du tableau, il y avait un glissement en douceur vers la perte en raison d'une série de pertes dans le TS LIGI, le pourcentage était de 10 pour chaque robot - cela fait partie de la norme, il n'y a pas de questions.
Il y a deux robots de trading parmi les meilleurs de la photo que Georgiy utilise dans ses rapports hebdomadaires.
Il n'y avait pas de contrôle du lot maximal à l'ouverture de mes expositions, ce qui a entraîné de nombreuses demandes au courtier, qui a bloqué mon compte.
Tous les contrôles d'ouverture peuvent être repris du tutoriel : https://book.mql4.com/ru/build/lots.
https://book.mql4.com/ru/build/trading
+ ne font pas de commerce avec un élargissement anormal du spread, en général personne n'a annulé tous les contrôles standards...
P.S. George - désolé pour le hors sujet.
+ ne pas négocier lorsque le spread s'élargit anormalement, en général tous les contrôles standards n'ont pas été supprimés...
P.S. Georgiy - désolé pour le hors-sujet.
Allez... Qu'est-ce que les gens font avec ce off-top si... Quel est le problème, Volchansky a mentionné les femmes dans le fil de discussion, et une douzaine de messages en ont parlé... Quel est le problème ?
Surtout quand elle est proche du sujet... C'est bon. La ligue est la ligue, et des idées supplémentaires sont nécessaires aussi. Garder la trace des offtops était judicieux dans FIDO, où chaque octet supplémentaire prenait beaucoup de temps à être transmis sur les lignes téléphoniques, prenant de la place sur les petits disques... Et maintenant - les petites déviations du sujet, à mon avis, sont même utiles.
En particulier, je travaille actuellement sur un scalper, étant donné les résultats de la Ligue... Si quelque chose se présente, je posterai les résultats ici.
Vous donnez pour le commerce sur un compte de démonstration seulement un code rekg ou la chouette aussi ? J'ai besoin de la chouette magique 340120 pour trader sur un compte de démonstration.
Voici la dernière version du module exécutable pour MT4 et MT5 (fonctionne de la même manière).
Également dans les archives - liste de tous les TS de la Ligue avec des magiciens et indication de la division (classe) - s'ouvre dans Excel.
Dans le testeur - tout travail sans restrictions (Regcod dans le testeur n'est pas nécessaire).
Sur la démo ou le réel - vous avez besoin d'un code regex.
Vous pouvez obtenir les rgcods sans aucune limite pour la promesse d'ouvrir le signal gratuit avec le magik (ou plusieurs magiks) de votre choix. Cela dit, je n'ai aucune objection à ce que les transactions de la Ligue soient copiées sur un compte réel.
Demain je posterai un rapport sur le meilleur TC de la Ligue en ce moment.
Et gardons-le sur la base du premier arrivé, premier servi, car nous sommes des collègues égaux ici...
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciennes, avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Vous ne donnez pas de chouettes, seulement des codes rouges ? Puis-je acheter une chouette si elle convient ?
Et relisez ce que j'ai écrit ci-dessus, mon pote ?
Vous n'avez pas besoin d'acheter un Expert Advisor - il est gratuit, le rekord est donné contre une promesse d'ouvrir un signal gratuit avec le TS sélectionné.
Vaughn, modules exécutables pour MT4 et MT5, post daté du 2019.09.22 18:40
Téléchargez-le, exécutez-le. Dans le testeur - tout fonctionne sans restrictions, vous n'avez pas besoin de regex. Comme cela - donnez-moi le compte et le magik - j'écrirai une regex à la condition que le signal soit ouvert.