League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 223
George - fournir le code d'enregistrement pour mon compte
2599118
magicien 642150
Vous êtes tous sur les six.... Oh, ils vont se montrer...
Compte : 2599118
Magie : 642150
Code d'enregistrement : 370953601
-----------------------------------
spc. :-)
Les chiffres m'importent peu, c'est le calendrier et le résultat qui comptent.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs TS par qualité de négociation :
Tableau des cinq meilleurs TS pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
C'est de ça qu'il s'agissait ?
Eh... Si c'est l'État de Georges, c'est une honte, bien sûr... Désolé, Georges - rien de personnel.
Écoutez-vous Dasha Baskakova ?
Je vous l'ai dit à plusieurs reprises - j'ai un PAMM. Je suis toujours dans un drawdown de 30%. Mais, il a baissé jusqu'à 70 %, donc - lentement mais sûrement nous montons. Quand je sortirai - alors j'ouvrirai le signal. Merci à la Ligue.
Et maintenant, je pense aux options du scalpeur - également, sur la base des données obtenues de la Ligue.
Je n'impose rien à personne, et je ne vends rien, contrairement à Dasha. J'ai seulement besoin du sujet pour nourrir mon ego. Et je dirige la ligue uniquement pour moi-même. Il me montre à peu près ce que j'attends de lui. Il m'a été prouvé une fois qu'il est impossible de construire un TS rentable avec MAK. La Ligue a démontré que ce n'est pas vrai, vous le pouvez. C'est pourquoi le TS le plus "durable" est basé sur le MAK trivial et montre, en outre, une qualité de trading très décente.
Pardonnez-moi alors. Je vais supprimer mes messages.
C'est une des statistiques des adhérents de la ligue de Roman. Au moins, il ne le cache pas, contrairement à ce fil. Je ne pense pas que les statistiques de l'étudiant et de l'enseignant soient fondamentalement différentes.
Pourquoi le cacherais-je ? J'ai fourni un lien ici à plusieurs reprises.
Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je n'essaie pas de vous vendre quoi que ce soit.
C'est de ça qu'il s'agit ?
c'est ce qu'on appelle la mise au point et le débogage.
En outre, sur chaque robot (l'écran de l'instrument négocié), le TS LIGE dispose d'un indicateur qui affiche les transactions sur le graphique. Le pourcentage échangé est fixé à 1.
Des captures d'écran que je posterai ici plus tard avec des échanges sous les robots et magies appropriés.
Il est certain que le TS LIGE contient des informations utiles à prendre en compte pour un trading rentable.
