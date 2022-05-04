League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 228
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers TS par solde :
Les 20 meilleurs TS par qualité commerciale :
Graphique des cinq premiers TS par qualité de négociation :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Tout a tourné au vinaigre par ici. L'enthousiasme a-t-il disparu ?
De quel enthousiasme parlez-vous ?
Je l'ai dit plus d'une fois - la Ligue est un ensemble de TS simples qui fonctionnent sur un compte de démonstration en permanence. C'est fait, et je soutiens le processus.
Ce dont j'ai besoin, je l'ai. La Ligue me donne une idée de quels TS fonctionnent sur quels symboles et lesquels ne fonctionnent pas.
De quoi d'autre avez-vous besoin ? De quel enthousiasme avez-vous besoin ?
:-) NE T'ÉNERVE PAS COMME ÇA. IL PLAISANTE, CAR IL EST UN BOUCHON DE CUL DANS CHAQUE BARIL...
Toute stratégie de trading de niveau intermédiaire, sur différentes paires, montre des résultats différents à différents moments.
C'est parce que le marché change tout le temps (infiniment et arbitrairement), parce que le forex est un marché libre. Un robot et 40-50 paires de devises sont suffisants pour s'en assurer.
Lorsque vous le testez sur MT5, en mode ticks réels, vous obtenez la même image que celle que vous obtiendriez avec quelques centaines d'Expert Advisors.
Et il n'y a aucun sens à dépenser autant d'énergie et de temps. Le résultat final est évident.
Le PAMM de cette année sortira-t-il du marasme ? J'aimerais voir des résultats réels, pas des graphiques délavés. Comme vous l'avez mis dans le domaine public.
Merde, je pense que c'est la cinquième fois que je vous le dis - le mot de passe pour les investissements a été affiché dans le fil de discussion. Si ce sont des "graphiques délavés" pour vous, alors il est clair que vous n'avez pas besoin de graphiques.
Malheureusement, en septembre, PAMM a de nouveau connu une baisse de 30 %. En octobre, j'ai commencé à sortir, mais très lentement.
Non, Petros, vous avez tort.
Prenez l'EA et essayez d'obtenir sur MT5 "this very picture"ON 672 TS(j'ai souligné le mot clé).
Une optimisation nécessite une à cinq heures de travail. En moyenne - trois heures. Ainsi, votre déclaration équivaut à dire "vous pouvez obtenir la même image sur MT5 en 2 000 heures".
Tu peux, Petros, je ne discute pas... Vous pouvez. Sauf que deux mille heures représentent presque trois mois de travail continu sur un ordinateur qui n'est pas le plus faible (j'ai un i7-8700 avec 16 Go de RAM). De plus, vous n'obtenez les résultats que pour le moment oùvous exécutez l'optimisation.
Dans mon cas, tous ces résultats sontconstamment mis à jour.
Le problème, c'est que je ne perds pratiquement plus mon temps ni mon énergie. Chaque jour, une douzaine d'experts passent d'une division à l'autre, ce qui prend exactement une demi-minute pour chaque expert. De plus, trois à dix TS doivent être réoptimisés chaque jour - la mise en place du système prend cinq minutes supplémentaires pour tous les TS, et après la réoptimisation, le "remplissage" des résultats trouvés dans le code prend trois à cinq minutes pour chaque TS.
En d'autres termes, ma ligue TC consiste simplement à "faire fonctionner MT5 sur des ticks réels" pour tous les 672TS, mais sans pratiquement y consacrer de temps.
Et à propos de "tout TS donne des résultats différents" - c'est exactement ce que j'ai commencé il y a trois ans ! Et juste ici, j'ai vu certaines personnes prouver le fait que, disons, le MAX TS ANYTIME ne peut pas montrer de trading rentable. Au mieux, c'est un "bavardage autour de zéro". La réalité montre que le plus ancien système rentable, qui fonctionne depuis plus d'un an, est construit sur le MA.
Alors à quoi sert la ligue, puisqu'elle est en perpétuel déclin. Vous n'avez pas de scalper, traduisez l'algorithme en prix ouverts, exécutez tous les systèmes dans le testeur pendant une heure. Et les jeter à la poubelle, bien sûr. L'espoir alimente la jeunesse, vous n'êtes pas une jeunesse.
Avez-vous essayé vous-même ? Le module exécutable se trouve au-dessus du sujet.
Vous n'êtes pas un jeune homme...Les prix d'ouverture ne sont que d'un tick au lieu de quatre OHLC. Qu'est-ce que 2 000 heures, qu'est-ce que 500 heures au mieux (je ne gère pas tous les ticks, après tout) - il n'y a pas de temps du tout. Le but est de toujours disposer d'un ensemble de CTs, montrant les résultats. J'ai cet ensemble. Ce dont vous avez besoin, je ne le sais pas. Et si vous voulez être arrogant, je ne vous répondrai pas du tout.