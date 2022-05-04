League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 103
A quoi cela sert-il ? J'y essaie différentes techniques de sélection de TC, et il n'y a absolument rien à en dire.
Malheureusement, je n'ai pas mis au point l'ordre de sélection des TS pour les signaux de trading réels, et c'est plus intuitif.
Je pensais qu'à la fin du printemps, mon compte principal se dégraderait et que j'ouvrirais un signal... Hélas, le mois d'avril a été très peu rentable, et le mois de mai - juste un peu rentable. J'ai donc peur que la reprise soit reportée à la fin de l'été...
Au moins, on sait maintenant clairement quel est le principal axe de travail aujourd'hui.
Y a-t-il un seul TS ou plusieurs TS travaillant en temps réel ?
J'utilise ZpnTrendSP avec l'aide "manuelle", parce que parfois (d'abord avec les nouvelles) le TP a du sens de définir plus que le TP habituel. J'utilise les paires de devises Eurodollar et Dollar comme les plus stables.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Sur le compte réel TS ZpnTrendSP fonctionne avec une aide "manuelle", car parfois (tout d'abord sur les nouvelles) il est judicieux de fixer un TP beaucoup plus grand que d'habitude. J'utilise la paire de devises Eurodollar et Dollar, qui est la plus stable dans le comportement.
J'ai analysé les rapports de "qualité" pendant 34 semaines. EURCHF est le plus stable dans les 34 rapports. L'EURGBP est en deuxième position (absent dans un rapport hebdomadaire). Toutes les autres paires sont moins stables.
USDJPY n'apparaît que 5 fois sur l'ensemble des 34 semaines.
Il semble que votre critère de "qualité" ne corresponde pas à votre propre sélection de l'USDJPY, que vous estimez être le plus stable. Je pense qu'il y a une certaine contradiction ici.
À mon avis, l'EURCHF est le plus intéressant en termes de stabilité. Je n'ai pas analysé le TP pour savoir quelles paires apparaissaient le plus fréquemment. Mais, à vue de nez, il serait intéressant de voir un graphique d'équilibre (et le rapport du testeur) pour le TS 543050 EMAFlatSAR EURCHF, à partir de la date de sa construction 11.08.18
J'entends par "stabilité" l'uniformité du comportement. Oui, cette paire n'est pas au mieux de sa forme. Cependant, il donne presque toujours un petit profit lorsqu'il casse le canal.
À mon avis, les paires qui présentent les meilleurs résultats (en termes d'équilibre ou de qualité) sont plutôt peu fiables, et leurs résultats élevés sont principalement accidentels. Ce à quoi vous devez faire attention ici n'est pas le maximum, mais juste le minimum. Pour que le minimum soit le meilleur.
A propos du graphique TC 543050 - je le posterai dans quelque temps.
Naturellement, l'EurChf est la paire la moins volatile de toutes. Toute stratégie de tendance lui convient. Il faut faire de gros efforts pour perdre de l'argent avec ça.
Plus la volatilité est faible, plus les stratégies de tendance fonctionnent mal.
Sur les paires fortement plates, il est préférable de travailler dans un canal ou par des ordres limités à partir d'extrema avec un support de type "reverse trailing". Mais, occasionnellement, de tels symboles conduisent à des mouvements de tendance brusques qui tuent tous les profits.
Naturellement, l'EurChf est la paire la moins volatile de toutes. Toute stratégie de tendance lui convient. Il faut faire de gros efforts pour perdre de l'argent avec ça.
Je me suis demandé pourquoi c'était le moins volatile. J'ai donc décidé de regarder les valeurs ATR (avec une période de 500) pour les différentes paires sur le graphique D1 à partir de mars 2018.
Oui, en effet, la valeur ATR pour EurChf est l'une des plus faibles. Mais les valeurs ATR pour l'EurChfaugmentent, alors que la plupart des autres paires baissent. Comment cela
affecte dans le contexte du modèle découvert avec le TC 543050 - je ne sais pas. Mais le fait est assez étrange.
IMHO : le modèle discuté du comportement du TC sur le symbole EurChf n'est pas tant lié à la volatilité qu'à la corrélation.
EURCHF :
NZDUSD :
Qu'est-ce que NzdUsd a à voir avec ça ?
La spécificité n'a rien à voir avec ça. Recherchez vous-même les combinaisons possibles.