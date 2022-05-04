League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 101
3. Oui, j'ai aimé moi-même quand je l'ai découvert. Si le prix reste inchangé, le suivi s'avère être égal. Disons que pour le cas de 200 pips et cinq barres - la première fois nous enlevons un cinquième. c'est 40 pips. Il nous reste donc 160 points. Ensuite, nous enlevons un quart. Cela représente 40 points supplémentaires. Nous nous retrouvons avec 120 points. Ensuite, nous enlevons un tiers, et nous avons à nouveau 40 points. Il reste donc 80. Ensuite, nous enlevons le deuxième et il y a à nouveau 40 points. Enfin, nous clôturons les 40 derniers points.
Si le prix bouge quelque part, la vitesse de suivi augmente ou diminue en conséquence.
+++
Pourriez-vous être plus précis à ce sujet, s'il vous plaît ?
Pas de problème.
Merci.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Je choisirais 642952 pour de vrai.
Quelle TF calcule-t-il ? En supposant que le prix aille à l'encontre, la perte maximale sera fixée sur la 5ème barre.
Si la valeur moyenne de son travail TF (je ne sais pas quel TF, donc je ne peux pas le calculer moi-même), à combien s'élèverait-elle provisoirement ?
Je choisirais 642952 pour de vrai.
Quel TF calcule-t-il ? En supposant que le prix va à l'encontre, la perte maximale sera fixée sur la 5ème barre.
Si nous prenons la valeur moyenne de son TF de travail (je ne sais pas de quel TF il s'agit, je ne peux donc pas le calculer moi-même), quel sera son montant approximatif ?
Le délai est codé par l'avant-dernier chiffre du magik :
2 - М15
4 - H1
5 - H4.
C'est-à-dire que ce TS fonctionne sur 4 heures.
Le premier chiffre du magik correspond à la tendance et au type de support. Dans ce cas - entrée sur le rebond et trailing inverse. Pour le plat, c'est un excellent TS. Mais il a très peur des tendances.
Le deuxième chiffre de magic est le numéro de la période de six heures, pendant laquelle il est possible de travailler :
0...3 - respectivement de zéro six heures (0-6 heures) à trois heures (18-24 heures),
4 - pas de limite de temps.
Les troisième et quatrième chiffres sont le numéro du symbole dans la propre numérotation de Ligov. À partir de zéro, la majeure commence par un dollar, puis les croix.
Le dernier chiffre du magik est le type d'entrée.
0 - entrée sur la "barre d'impulsion".
1 - entrée à la frontière de PriceChannel
2 - entrée par des ordres en attente sur les extrema.
Pour ce TS 642952 nous avons :
Extremums sur 9 mesures.
Les limites sont fixées à 0,15 de la fourchette quotidienne "en dessous" du pic extrême.
Le TP est fixé à 0,35 de la fourchette quotidienne, avec un suivi de 200 barres.
Jusqu'à trois ordres en attente peuvent être ouverts en même temps (les ordres en attente seront ensuite supprimés).
Une SL de protection est fixée pour les plages de 5,5 jours.
J'aurais donc plutôt peur de travailler avec ce TS. La première tendance non avouée - soufflera si fort que cela ne suffira pas. Nous ne pouvons qu'espérer que les tendances soient extrêmement rares sur l'AUDCAD.
Qu'en est-il de la prod de Schared et du signal promis au printemps ?
Je vous ai dit tout ça !
J'aurai un signal quand je sortirai d'un marasme. Hélas, les choses stagnent depuis un mois maintenant. Le solde ne diminue pas, mais il n'augmente pas non plus. C'est juste qu'il tourne autour de la même valeur.
Projets partagés - quelqu'un en a-t-il besoin ? Il y aurait au moins cinq personnes qui seraient intéressées... Mais vous êtes le seul intéressé, et je comprends que cela vous intéresse de manière purement théorique, vous n'utiliserez pas le module d'exportation... Le projet de partage de la Ligue est donc toujours "en suspens" et je crains qu'il ne le soit pendant très longtemps.
