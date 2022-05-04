League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 105
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Montrez-moi d'abord le billet EurChf, puis je regarderai les graphiques et nous discuterons de son autonomie.
Seulement après que vous nous ayez montré le billet EURUSD.Ou USDCHF.
Seulement après que vous nous ayez montré le billet EURUSD.
Oh tout le monde, bonne chance !
Bon voyage !
Oh, c'est ça, bonne chance.
Et parler...
Vladimir, quelqu'un a promis de ne plus jamais apparaître dans ce fil. Est-ce qu'il mentait ?
Et parler...
Vladimir, quelqu'un a promis de ne plus jamais apparaître dans ce fil. Est-ce qu'il mentait ?
Non, je suis maître de ma parole... Pouvez-vous expliquer à vos associés comment sont établis les devis croisés ?
Comment puis-je savoir comment ils sont formés ? Pour un trading réussi, ce n'est pas très important. La façon dont ils se comportent est bien plus importante.
Comment puis-je savoir comment ils sont formés ? Ce n'est pas vraiment important pour un échange réussi. La façon dont ils se comportent est bien plus importante.
Non, je suis maître de ma parole... Vous expliquerez à vos associés comment les devis croisés sont établis.
Vous n'avez même pas compris qu'il ne s'agissait pas de la définition classique de ce qu'est un taux croisé, mais du comportement réel de la paire.
Il est clair que, par exemple, NzdChf est un croisement, mais EurGbp n'est pas un croisement, même si le dollar n'y figure pas.
Dans le cadre de la discussion, celui-ci a souri :
Comment puis-je le mettre, par exemple EurChf=EurUsd*UsdChf
Voilà, c'est fait, je viens de réaliser que EurUsd est un taux croisé car EurUsd=EurGbp*GbpUsd.
Merci, Vladimir, de m'avoir ouvert les yeux et de m'avoir fait sortir des ténèbres de l'ignorance.
Vous n'avez même pas compris qu'il ne s'agissait pas de la définition classique de ce qu'est un taux croisé, mais du comportement réel de la paire.
Il est clair que, par exemple, NzdChf est un croisement, mais EurGbp n'est pas un croisement, même si le dollar n'y figure pas.
Dans le cadre de la discussion, c'est drôle :