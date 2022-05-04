League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 102
Je suis intéressé de voir le résultat du travail, même si je ne le vois pas à l'horizon (ne répétez pas que c'est juste pour vous, nous sommes conscients).
Tout d'abord, je le répète : "seulement pour moi". Quelqu'un d'autre en a besoin ?
Deuxièmement, le résultat est la Ligue TC elle-même. Un ensemble de systèmes simples qui fonctionnent tout le temps sur la démo. Ce résultat a été obtenu depuis longtemps, et j'en suis tout à fait satisfait.
De quels résultats avez-vous besoin ? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de"Graal" dans la Ligue TS, ce sont des systèmes simples.
Le signal - je ne l'ouvrirai que lorsque je sortirai de la crise. Je ne l'ai pas encore fait.
Projet partagé - c'était une telle idée, mais la signification de celle-ci, telle que je la comprends, pas beaucoup.
Quelqu'un, d'ailleurs, a promis de "partir pour toujours, et de ne jamais apparaître dans ce fil".
Tout d'abord, je le répète : "seulement pour moi". Quelqu'un d'autre en a besoin ?
Réponse.
Georges, ça fait longtemps que personne ne veut plus rien ici. Personne ne se soucie de personne, y compris d'eux-mêmes. Les plus ou moins matures recherchent simplement des signaux de trading ou TS curatifs et sont rentables (je le sais de première main, et de la correspondance en messages privés). Tous les efforts pour intéresser quelqu'un à quelque chose n'ont aucun sens. Amen à cela.
Réponse.
Il existe une autre approche : "tu me donnes, je te donne".
J'obtiens des informations de ce que Georgiy publie et je les analyse. En retour, je fais quelques suggestions, qui peuvent ou non intéresser Gheorghe. Pas pour le moment. )))
En bref, une sorte de symbiose entre "écrivain" et "lecteur".
Réponse.
C'est exactement ce que je veux dire.
Et je suis surpris que les gens veuillent "voir des résultats" alors que je dis depuis longtemps quel est le but de la CT-League (enfin, à part le fait de nourrir son ego). Les"Grails" n'existent pas. La clé des bénéfices est de faire passer les systèmes de l'état de non-fonctionnement à celui de fonctionnement en temps voulu. Et c'est justement à cette fin qu'il est nécessaire de disposer d'un ensemble de systèmes de ce type, que vous pouvez utiliser à tout moment. Lorsque j'ai créé la Ligue, c'est exactement cet objectif que je poursuivais, et il est aujourd'hui atteint. Je maintiens simplement cet ensemble à jour, en réoptimisant régulièrement les systèmes qui ont montré un "coup d'essai". Les personnes intéressées peuvent examiner les principes de CT qui donnent de bons résultats et les utiliser à leur avantage.
Essayons donc de résumer certains des résultats. (Je vous rappelle que la Ligue TC "connaît" environ 8 monnaies, et donc environ 28 symboles).
...............................
Les systèmes TrendDTS - travaillent sur 7 paires.
Systèmes TrendSAR - fonctionnent sur 4 paires.
Les systèmes TrendSP - fonctionnent sur 7 paires.
Les systèmes FlatSP - fonctionnent sur 7 paires.
Systèmes FlatSAR - fonctionnent sur 12 paires.
Systèmes FlatRTS - fonctionnent sur 9 paires.
Systèmes TrendRTS - fonctionnent sur 9 paires.
Systèmes FlatDTS - fonctionnent sur 6 paires.
...............................
Les gagnants sont les systèmes d'inversion avec des entrées de contre-tendance. En fait, ce n'est pas très surprenant - le système de rebondissement des canaux est un système fréquemment utilisé.
George, veuillez mettre à jour ce tableau.
Pas encore de possibilité. Je le garderai à l'esprit.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Et je suis surpris par les gens qui veulent "voir des résultats", alors que j'ai dit depuis longtemps quel était le but de la Ligue TC (enfin, à part nourrir son ego). Il n'y a pas de "Graal". La clé des bénéfices est de faire passer les systèmes de l'état de non-fonctionnement à celui de fonctionnement en temps voulu. Et c'est justement à cette fin qu'il est nécessaire de disposer d'un ensemble de systèmes de ce type, que vous pouvez utiliser à tout moment. Lorsque j'ai créé la Ligue, c'est exactement cet objectif que je poursuivais, et il est aujourd'hui atteint. Je maintiens simplement cet ensemble à jour, en réoptimisant régulièrement les systèmes qui ont montré un "coup d'essai". Toute personne intéressée peut examiner les principes de CT qui donnent de bons résultats et les utiliser à son avantage.
Je suis désolé de vous le demander : pouvez-vous afficher un graphique du solde du compte Démo, qui est appelé " pré-réel " ?
A quoi cela sert-il ? J'y essaie différentes techniques de sélection de TC, et il n'y a absolument rien à en dire.
J'y essaie différentes méthodes de sélection de TS pour le commerce réel, et je suis très intuitif à ce sujet.
Je pensais qu'à la fin du printemps, mon compte principal se dégraderait et que j'ouvrirais un signal... Hélas, le mois d'avril a été très peu rentable, et le mois de mai - juste un peu rentable. J'ai donc peur que la reprise soit reportée à la fin de l'été...