Qu'est-ce que NzdUsd a à voir avec ça ?
L'EURUSD fera l'affaire ?
L'EURUSD est-il correct ?
EurChf se compose de EurUsd et UsdChf
Alors, qu'est-ce qui suit ?
La paire EURUSD est en hausse. Voici l'USDCHF :
Rapport promis :
La qualité 1.27 est une transaction de très haute qualité, en fait, cela peut être vu sur le graphique présenté.
Il s'agit d'un système d'entrée sur une "barre d'impulsion" contre la tendance avec un support de "renversement" (et des transferts vers le Breakeven).
Il est alarmant de constater que le TP de ce système, en règle générale, ne dépasse pas un tiers de la fourchette quotidienne (toutefois, le transfert vers le Breakeven est effectué lorsque la fourchette quotidienne atteint 25% à 20% de la fourchette quotidienne). Et d'autre part, un SL de protection est placé sur cinq ( !) fourchettes quotidiennes, ce qui signifie qu'historiquement, il y a eu des pullbacks fixes sur des distances aussi importantes. Et, cela signifie qu'en cas d'échec, nous perdrons ce que nous avons gagné pendant 25 transactions !
Je pense que vous vous trompez. Il n'est composé de rien. Il s'agit d'une paire assez indépendante, dont le taux de change est composé des taux des banques centrales et de l'échange de marchandises.
entre les deux pays. Je pense que la balance du commerce extérieur de la Suisse avec l'Europe est beaucoup plus importante que celle avec les États-Unis.
Seul, pas composé de quoi que ce soit ;) ! ? Aucun commentaire
Pouvez-vous commenter les graphiques ?
Je ne vais même pas perdre mon temps, peut-être que Georgi vous le dira.
Aucun commentaire. ))))
Aucun commentaire. ))))