League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 99
Qui a dit "Je n'utilise pas" ? ?? Chaque TS - subit une optimisation sur une période de deux ans - un an en arrière, un an en avant. Et faire immédiatement une démonstration dans la division appropriée. Cette date est spécifiée comme "build".
Ainsi, chaque CT du rapport a une période de test de deux ans avant la date de construction et une période de test dans la démo après la date de construction.
Pensez au nombre de ressources nécessaires pour vérifier tous les systèmes dans le testeur de stratégie et, surtout, comment les comparer par la suite. Tant que vous n'avez pas fait tout cela, il semble qu'il n'y ait rien à faire. C'est ce que j'ai pensé au début. Il s'est avéré que mettre 600 TS sur la démo et obtenir ensuite des rapports périodiques sur ces TS est beaucoup plus facile que d'exécuter les mêmes TS dans le Strategy Tester.
Eh bien, le maître est le patron, c'est juste que tout le monde est allé en Crimée en train, et vous avez décidé de marcher par principe, une telle analogie...
Dans le testeur mt5 la qualité de la simulation atteint 100%, il y a aussi une optimisation des systèmes. Je ne demande pas pourquoi vous ne l'utilisez pas pour faire passer les 600 par eux, j'informe simplement.
Vous pouvez aussi poster ici et recevoir quelques livres de mql - c'est aussi une sorte de revenu de la ligue. xD
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Tableau des cinq premiers par solde :
Top 20 des graphiques pour la qualité du trading :
Les cinq meilleurs graphiques par qualité de commerce :
Je vous le dis - je ne suis pas encore sorti d'un marasme. Deuxièmement, j'ai un PAMM depuis plus de trois ans maintenant.
Troisièmement, j'aide "à la main", car j'ai besoin de réglages différents pour le travail normal et les mouvements d'actualité aigus. J'utilise mon TS ZpnTrendSP sur EUR et USD. J'ai commencé à l'utiliser depuis le début du mois de décembre.
Salutations !
George, pourquoi avez-vous choisi ce TS en particulier ? (J'ai examiné mes rapports de décembre-février et ZpnTrendSP n'a rien montré de bon en termes d'équilibre ou de qualité.
Il est difficile d'analyser les rapports en termes de semaines bien ou mal négociées, mais, comme Roman, je choisirais
majik 442420. Ou en général, je chargerais les cinq à dix meilleurs résultats de la semaine précédente (les meilleurs en termes d'équilibre). De même, après une semaine, je les échange à nouveau contre les meilleurs de la semaine précédente, etc. Pourriez-vous essayer de simuler un tel scénario à partir de début décembre, par exemple ?
C'est vrai.
Comme je l'ai dit plus haut, tous les CTs montrant des résultats "stellaires" s'avèrent ne pas être assez stables. Et les périodes de bonnes performances sont rapidement suivies de périodes de déclin complet, et la sur-optimisation n'aide pas, malgré le fait que le système ait pu montrer de bons résultats dans la division supérieure - soudainement, il cesse de fonctionner, et pendant longtemps, il ne sort même pas de la division inférieure.
De plus, comme je l'ai également souligné, beaucoup de TS "performants" ont un "reverse trailing" (TP de suivi) - et ce support par son comportement et ses résultats est très similaire à la martingale, la seule différence étant l'absence de charge sur le dépôt. Eh bien, je n'aime pas ce comportement du système !
En conséquence, j'ai décidé d'arrêter avec les systèmes, qui depuis longtemps montrent des résultats stables, bien que faibles, et en même temps - dans les principales paires de devises (à mon avis, la stabilité des autres paires est beaucoup plus faible). Plus - "mains aidantes", avec les nouvelles, il permet de prendre beaucoup plus de points de profit, que lorsque l'on travaille sans le "manuel".
J'ai fait mon choix plus intuitivement que logiquement. Malheureusement, April a été très malchanceuse, j'ai subi d'énormes pertes. Mais le début du mois de mai semble être encourageant. Nous verrons bien.
majic 442420. Ou alors, on facture généralement les cinq à dix meilleurs résultats de la semaine précédente (les meilleurs en équilibre). De même, après une semaine, je les échange à nouveau contre les meilleurs de la semaine précédente, etc. Pourriez-vous essayer de simuler un tel scénario à partir de début décembre, par exemple ?
J'ai tous les systèmes qui fonctionnent tout le temps. Pourquoi les changer ?
L'objectif de la ligue TC est de disposer d'un "pool de systèmes" parmi lesquels choisir. Malheureusement, la question du choix, je le répète, est plus intuitive pour moi. Si quelqu'un a des idées sur les systèmes à choisir, j'ai déjà dit - pour un investissement ou pour le suivi - que je suis prêt à fournir un module EX4 qui fonctionne sur le système choisi.
J'ai lu tout le fil de discussion (et j'avais l'habitude de regarder l'ancien fil de temps en temps), il y a un certain nombre de questions et de suggestions. Avez-vous le temps d'en discuter ?
Pas de problème. Je vous suggère d'écrire ici.
Ou y a-t-il des secrets commerciaux ?
Pas de problème du tout. Je voulais dire ici, la question portait sur le temps.