League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 96

Georgiy Merts:

Quel compte ? Le même compte ?

Donne-moi le compte, Magik - écris le code. Le module exécutable est le même.

Oui. Le compte est le même.


Connexion :1235173692


Investisseur :td3fzsp

magik - 642952.




 
Roman Shiredchenko:

compte: 1235173692

Magie: 642952

Code d'enregistrement: 1973107451

L'avant-dernier chiffre de la magie est 5. C'est-à-dire que ce TS fonctionne sur l'échelle de temps H4.

Faites attention, après le démarrage - dans le journal devraient apparaître des messages :

Le système commercial a créé. Magie : ..... Symbole :.....

Bulid :.....

Prix maximum DD :......

Longueur maximale de la file d'attente SL : .....

 
Georgiy Merts:

Opps. Je l'ai. Je vais la fermer à partir de lundi soir...

 

Au fait, le premier chiffre de la magie est 6.

Cela signifie que ce TS dispose d'un escorte "reverse trailing". C'est une escorte très dangereuse. Une simple "bombe", tant qu'il y a un plat dur, prendra les "pics" du bavardage plat, mais la première contre-tendance non anticipée frappera très fort le dépôt.

 
Georgiy Merts:

le tc avec cette magie a aussi un chalutage inverse ?

442420

 
Roman Shiredchenko:

Non.

Le premier chiffre 4 est fixé TP-SL (avec la première à lossless) où le TP est inférieur au SL.

Georgiy Merts:

Vous êtes perdu dans 672 pins
 
Vladimir Baskakov:
C'est un délit de fuite ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Vladimir ?

Le premier chiffre du magik est le type d'escorte du véhicule.

Georgiy Merts:

C'est le point de vue d'une personne extérieure ;)
 

Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).

Les 20 premiers CT par solde :

Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :

Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :

Tableau des cinq premiers par qualité de commerce :



