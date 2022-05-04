League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 96
Quel compte ? Le même compte ?
Donne-moi le compte, Magik - écris le code. Le module exécutable est le même.
Oui. Le compte est le même.
magik - 642952.
compte: 1235173692
Magie: 642952
Code d'enregistrement: 1973107451
L'avant-dernier chiffre de la magie est 5. C'est-à-dire que ce TS fonctionne sur l'échelle de temps H4.
Faites attention, après le démarrage - dans le journal devraient apparaître des messages :
Le système commercial a créé. Magie : ..... Symbole :.....
Bulid :.....
Prix maximum DD :......
Longueur maximale de la file d'attente SL : .....
Après le démarrage - vous devriez voir un message dans le journal :
Le système commercial a créé. Magie : ..... Symbole : .....
Bulid :.....
Prix maximum DD :......
Longueur maximale de la file d'attente SL : .....
Opps. Je l'ai. Je vais la fermer à partir de lundi soir...
Au fait, le premier chiffre de la magie est 6.
Cela signifie que ce TS dispose d'un escorte "reverse trailing". C'est une escorte très dangereuse. Une simple "bombe", tant qu'il y a un plat dur, prendra les "pics" du bavardage plat, mais la première contre-tendance non anticipée frappera très fort le dépôt.
le tc avec cette magie a aussi un chalutage inverse ?
442420
est-ce que tc a une traque inversée avec ce magicien aussi ?
442420
Non.
Le premier chiffre 4 est fixé TP-SL (avec la première à lossless) où le TP est inférieur au SL.
Vous êtes perdu dans les 672 pins.
C'est un délit de fuite ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Vladimir ?
Le premier chiffre du magik est le type d'escorte du véhicule.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers CT par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Tableau des cinq premiers par qualité de commerce :