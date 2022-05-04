League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 48

Georgiy Merts:

Bon, passons sur MayfhBook - qui veut créer un signal gratuit sur n'importe quel TC de la Ligue - je suis prêt à fournir un expert.

De plus - je vais faire une recherche dans le conseiller expert gratuit de KodoBase, disons sur la décomposition ou l'élimination de Price-Chenel, pour que personne ne me soupçonne de faire de la publicité - cet EA donnera les résultats les plus proches de n'importe quel conseiller expert ayant "Chn" dans son nom ou des magiciens se terminant par un.

Et combien payez-vous pour cela ?

 
Sprut112:

Sprut112:

Georgiy Merts:

Oh, je suis content que vous l'ayez fait.
 
Sprut112:
Ah, je commençais à être excité.

Ouais, pas de chance. Je n'ai pas envie de payer quoi que ce soit à ceux qui parlent de plumitifs travaillant sur 32 paires de devises et les vendant ensuite pour 50 dollars.

Georgiy Merts:

Sprut112:
https://www.mql5.com/ru/forum/272032

Roman Shiredchenko:

"Sélectionné pour le réel - sont fixés sur un compte de démonstration séparé, qui a un signal(pour le signal est surveillé sur MyFxBook ; plus tard sera ouvert un compte réel et le signal de celui-ci)

La sélection du TS provient d'un compte de démonstration commun qui fonctionne".

Et où est tout ça, une bouillie ?

 
Sprut112:
:-)

Les gens brûlent de l'ouverture aussi - voir dans IE.

https://investor.moex.com/trader2018?user=189586

Un tel désordre - 2topik starter désolé... :-)


Roman Shiredchenko:

:-)

Les gens brûlent de Discovery aussi - voir dans IE.

https://investor.moex.com/trader2018?user=189586

Je ne suis pas les liens externes
