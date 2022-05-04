League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 48
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bon, passons sur MayfhBook - qui veut créer un signal gratuit sur n'importe quel TC de la Ligue - je suis prêt à fournir un expert.
De plus - je vais faire une recherche dans le conseiller expert gratuit de KodoBase, disons sur la décomposition ou l'élimination de Price-Chenel, pour que personne ne me soupçonne de faire de la publicité - cet EA donnera les résultats les plus proches de n'importe quel conseiller expert ayant "Chn" dans son nom ou des magiciens se terminant par un.
Et combien payez-vous pour cela ?
Combien payez-vous pour ça ?
Qu'est-ce que tu veux dire ? Quels frais ?
Combien payez-vous pour ça ?
Je ne paie rien.
Ce n'est pas comme si je vendais un type de fuite à 50 $, en demandant aux autres de le réparer gratuitement...
Je ne paie rien.
Ce n'est pas comme si je vendais un drain à 50 $ à quelqu'un d'autre pour le faire réparer gratuitement...
Ah, je commençais à être excité.
Ouais, pas de chance. Je n'ai pas envie de payer quoi que ce soit à ceux qui parlent de plumitifs travaillant sur 32 paires de devises et les vendant ensuite pour 50 dollars.
Ouais, pas de chance. Je n'ai pas envie de payer quoi que ce soit à ceux qui parlent de plumitifs travaillant sur 32 paires de devises et les vendant ensuite pour 50 dollars.
Je vois que vous avez plus de 600 plumitifs, je ne vois pas pourquoi vous les mettez dans l'espace public.
Ha ! Conneries. (pour les personnes particulièrement douées) Regardez le premier message et les suivants - relisez le fil...
https://www.mql5.com/ru/forum/272032
Ha ! Conneries. (pour les plus doués) Regardez le premier message et les suivants - relisez le fil...
https://www.mql5.com/ru/forum/272032
La sélection du TS provient d'un compte de démonstration commun qui fonctionne".
Et où est tout ça, une bouillie ?
"sélectionné pour de vrai - mis en place sur un compte démo séparé avec un signal(il y a un suivi sur MyFxBook pour le signal ; le compte réel et le signal à partir de celui-ci seront ouverts plus tard).
La sélection des TS provient d'un compte de démonstration commun sur lequel ils travaillent".
Et où est tout ça, une bouillie ?
:-)
Les gens brûlent de l'ouverture aussi - voir dans IE.
https://investor.moex.com/trader2018?user=189586
Un tel désordre - 2topik starter désolé... :-)
:-)
Les gens brûlent de Discovery aussi - voir dans IE.
https://investor.moex.com/trader2018?user=189586