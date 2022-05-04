League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 97
Au fait, le premier chiffre de magik est 6.
Cela signifie que ce TS dispose d'un escorte "reverse trailing". Une escorte très dangereuse. Une simple "bombe", alors que le plat dur est en cours, prendra les "pics" mêmes du bavardage plat, mais la première contre-tendance erronée affectera fortement le dépôt.
Bien ?
deux
642952 - tout va bien.
442420 - ne fonctionne pas, vous avez dû jouer avec les paramètres ou le délai après le démarrage... Je répète : dans le journal, l'un des derniers messages devrait indiquer que le système a été créé. Ses paramètres marginaux sont spécifiés. La date de la construction est spécifiée.
Au démarrage - le CT est créé avec les paramètres disponibles, et il n'est pas prévu que les paramètres soient modifiés. (Le système est créé dans le constructeur, et si les paramètres sont modifiés, le constructeur n'est pas appelé à nouveau).
Redémarrer le conseiller expert. Les derniers messages du journal devraient être à peu près les mêmes que pour le TC 642952.Je vais ensuite affiner l'EA pour qu'il se retire de la transaction, et écrire dans le journal qu'il n'est pas nécessaire de jouer avec les paramètres après le démarrage.
Ou est-ce qu'on va parler du fait que tout n'est pas une question d'argent maintenant... ? xD
Alors quand sera-t-il clair que c'est le moment de s'enrichir ? : D
Ou vont-ils commencer à dire que tout n'est pas qu'une question d'argent maintenant... ? xD
Qu'est-ce que tu veux dire par "il est temps de s'enrichir" ? ??
Des personnes intelligentes - ont mis le meilleur TS sur le marché il y a six mois, et s'enrichissent déjà... ? Et toi, Artem, où étais-tu ?
Artem, dans une grande famille, on ne remue pas le bec. Et s'ils le font, ils le font vite.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers CT par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Tableau des cinq premiers par qualité de commerce :
Comment trouvez-vous ces personnes intelligentes, pourquoi ne communiquent-elles pas ici ?
Pas le temps, pas le temps de coudre des sacs pour l'argent).
L'argent dans un sac est un déchet de papier))
Erreur... Informations à venir un peu plus tard...