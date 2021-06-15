1200 abonnés ! !! - page 90
C'est un truc incompréhensible. il faut 50 pips. la charge du depo est opaque. tout mouvement contre l'ouverture entraînera un effondrement, et il y a beaucoup de monde.
Comme le dit la blague, "Qu'allons-nous faire ? On va être jaloux !"
Alors, où est passé le sommet ?
Il n'y a pas eu d'activité commerciale depuis six jours... Je veux dire, rien de mauvais n'est arrivé.
Il n'a pas négocié depuis 20 jours et a déjà plus de 1000 abonnés.
Magnifiquement gagné :D))))
Et l'arrêt est non systémique.
Bien qu'il dise qu'il n'y a pas de signal pour entrer)
Six jours sans activité commerciale... Je veux dire, rien de mal n'est arrivé.
Le revenu principal provient des abonnements, se tenir debout et collecter est la bonne tactique !
J'aime l'expression "il n'y avait pas d'activité commerciale... Je veux dire, rien de mal n'est arrivé."
On a l'impression que c'est exclusivement "tout à eux" ou "tout seul". Pas une seule indignation dans le retour d'information, dans le profil, qu'il n'y a pas de commerce. En plus, elle a promis de continuer le commerce après le Nouvel An, déjà une semaine de plus. Il n'y a pas de signal dans la liste des signaux. Rappelez-vous le signal de Gonchar - oui, il a été déchiré du matin au soir dans les critiques et dans le profil. Il y a un silence et une absence totale de dialogue. Et les cent cinquante derniers abonnés sont apparus hier encore.
Après le Nouvel An, le concept d'étirement, surtout en Russie. Il y a toujours le Nouvel An à l'ancienne. Et en Chine aussi, elle n'est pas encore arrivée. En vieux slavon, encore une fois seulement en janvier. Il reste donc du temps jusqu'au milieu du mois au moins.
Le deuxième plus grand nombre d'abonnés vient également la plupart du temps la nuit, prend peu et suit la ligne.
Le script est bon, utile ! Seulement pour les abonnés, cela ne leur ouvrira pas les yeux. S'ils ne peuvent pas comprendre que le fournisseur de signaux ne fait qu'attendre l'élan, je me tairai sur le reste.
D'accord. L'abonné, tout comme l'épicier qui fait ses courses au supermarché, doit être plus sélectif et plus intelligent. La moitié de mes clients m'ont demandé comment fonctionnait un produit après l'avoir acheté.