1200 abonnés ! !! - page 89
Votre penchant pour les théories du complot est bien connu. Même si la réponse était gravée sur ton front, tu dirais quand même ce que tu penses.
Je me fiche de savoir si cette question a déjà reçu une réponse.
J'ai spécifiquement écrit "mon opinion personnelle" - ou est-il interdit d'avoir une opinion personnelle ?
une réponse officielle a été donnée -- mon avis "avec des ajouts" -- est-ce interdit ?
Rashid Umarov:
"Ave J"
mes messages ont été supprimés
" Le silence orne le repas."
Ce n'est pas ce que je veux dire...
Si ça marche... Pourquoi peu de gens l'utilisent-ils ? Ce n'est pas une stratégie compliquée, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas personnellement lancer un signal avec cette chose ? Au moins une démo)
Allons-y ! (с)
C'est vrai que l'écart est énorme.
Allons-y ! (с)
Mais la propagation est sauvage.
pourquoi le RSI n'est pas symétrique ? je ne vois pas de filtre de tendance ici.
Qui est votre fournisseur, mon livre sur alpari ressemble à ceci)
et voilà à quoi ça ressemble sur Robot.
J'ai le même fournisseur. Un vrai compte CNN. Mettez les niveaux RSI à 40-80 et cela sera aussi "asymétrique".
Je demande pourquoi 40-80 et pas 40-60 ou 20-80 ?
D'après votre expérience, existe-t-il une différence entre les robots et les autres systèmes en termes de prix, de spreads, etc.
D'après votre expérience, y a-t-il une différence entre le robot et l'IA en termes de prix, de spreads, etc.
Je ne trade pas en réel, il s'agit d'un compte de démonstration, vous pouvez voir sur les captures d'écran que le même forex fonctionnera différemment, c'est de la merde en résumé.
EUR/CAD est un spread de 10 pips...
J'ai regardé les signaux avec un nom de hamster similaire. Et il y a des hamsters... ...il y en a à la pelle. C'est un nom populaire, pourtant. J'ai compté 46 signaux de hamster. 33 d'entre eux sans abonnés. Et il y a dix signaux de hamster sur un cinq. Mais seuls deux d'entre eux ont des abonnés (trois au total). Donc, en fait, Elena-Anna est heureuse d'avoir pu rassembler autant de personnes sur un seul signal. Nous devrions apprendre d'elle. Si vous collectez tous ses signaux, elle aura plus de mille abonnés.