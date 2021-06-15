1200 abonnés ! !! - page 92
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tu es entré dans un magasin et tu as acheté quelque chose !
Selon votre logique, ou peut-être du point de vue du propriétaire du magasin/vendeur, vous êtes un pigeon, un mouton, un hamster.
Il voulait probablement dire qu'il n'y avait pas d'adjoints parmi les passagers).
On dirait que l'amie est entrée en achetant et a manqué la sortie, elle ne s'est pas retournée car elle est assise dans un état second.
On dirait que l'amie est entrée en achetant et a manqué la sortie, elle ne s'est pas retournée car elle est assise dans un état second.
C'est bizarre. Elle a un bénéfice de 5-6 points. Et elle pourrait prendre les 10 points de l'entrée d'achat, même en tenant compte du spread du jour au lendemain.
Vous avez retourné )))) Apparemment, il y avait un problème avec le VPS. La fermeture n'a pas fonctionné.
Je pense qu'il résistera à la perte. Il y a une chance.
Je pense qu'il résistera à la perte. Il y a des chances.
mon indicateur indique une baisse à 1.27000 )
C'est bizarre. Elle a un profit de 5-6 pips. Et à partir de l'entrée d'achat, vous pourriez prendre les 10, même en tenant compte du spread de nuit.
Vous êtes à l'envers )))) Apparemment, il y avait un problème avec le VPS. La fermeture n'a pas fonctionné.
Je pense qu'il va s'asseoir sur la perte. Il y a des chances.
il récupère 5 pips sur le chalut lors du repli - c'est-à-dire qu'il passe d'abord par environ 10 pips et active le chalut à partir du seuil de rentabilité de 5 pips.
et il ne se retourne pas - il entre simplement par le signal et attend soit une clôture de 5 pips, soit une perte.
Aujourd'hui, elle est entrée par un signal de vente et a acheté pour une raison quelconque - voyons comment elle va l'expliquer - hier, elle a justifié sa non-entrée par un "filtre de turbulence".
elle n'avait pas de signal de vente hier -- nous savons, d'après les messages précédents, qu'elle vend lorsque le RSI(7) traverse 80 sur M5 down -- hier le niveau 80 n'a pas été atteint -- pourquoi elle a dû inventer une sorte de "filtre de turbulence" à partir de l'absence d'entrée d'hier n'est pas clair.
La non-entrée d'hier s'explique par une sorte de "filtre à turbulences".
hier, le niveau de 80 n'a pas été atteint.
J'ai également vu cette explication à propos du filtre. Mais j'ai une image différente. Deux ventes le 7 ont fonctionné et le renversement suivant aussi. Réassurance.
Même leflash crash du 3 a donné un bénéfice.
J'ai également vu cette explication concernant le filtre. Mais mon image est différente. Deux ventes le 7 auraient également pu permettre le prochain renversement. Réassurance.
il arrive sur le filtre horaire de 1:00 à 3:00.
quelque chose que je n'ai pas regardé attentivement - il s'avère qu'il y avait un RSI(7) atteignant le niveau 80 hier juste autour de 1:00 (comme elle l'a montré dans sa photo de profil).
mon indicateur indique une baisse à 1.27000 )