1200 abonnés ! !! - page 42
Taras est vraiment bon, mais il s'agit d'une discussion sur la situation, pas sur le signal de Taras.
Par exemple, il ne sert à rien de faire de telles transactions au moment où le fournisseur de signaux ouvre un tas de transactions aggravant la gestion. Les traders normaux n'entrent pas dans les classements.
Cela semble être un robot douloureusement familier)
Veuillez m'envoyer le lien dans votre boîte de réception.
Je le pense, si le signal est au sommet, cela signifie qu'il en est digne par les caractéristiques qui sont utilisées pour analyser le signal lui-même.
Quant à l'amélioration du service en termes d'évaluation adéquate des signaux par les abonnés, vous pouvez faire une ligne pour le nombre d'abonnés, par exemple 100+.
Probablement des comptes de démonstration signés pour un signal payant (vous pouvez le faire).
Un compte de démonstration peut être de 6M ou 10M par exemple.
Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas correct... vous avez besoin d'une véritable augmentation...
Vous devez juste vous familiariser avec la terminologie.
Le problème est que la grande majorité des personnes qui lisent le mot "croissance" comprennent "rendement" [par exemple, icihttp://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto]-- et c'est ainsi qu'elles interprètent l'indicateur qui est mis en évidence dans la vitrine et appelé "croissance" -- et c'est la mauvaise interprétation de l'indicateur qui crée la confusion de la compréhension.
Ce que l'on entend par "augmentation" est décrit dans l'aide officielle "Aide sur le service de signaux" sur la première page et exactement clarifié par moi icihttps://www.mql5.com/ru/forum/10603/page227#comment_2841979.
D'ailleurs, sur une ressource bien connue -- les deux chiffres sont donnés -- et il n'y a aucune confusion ici :
Absolument d'accord avec voushttps://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 A savoir :"Se démarquer" dans les statistiques du signal a) induit les abonnés en erreur ou b) les pousse à prendre des risques injustifiés dans "l'attente d'un miracle".
La croissance absolue devrait également être présente, pour plus de clarté !
Une chose que je ne comprends pas ! En observant ce signal depuis début janvier 2017, la croissance était de 2501%, et maintenant elle est de 2756%. D'où vient la croissance de 255%, si le bénéfice du mois en cours n'est que de 10,02% ?
2501*1,1002=2751
correspond presque