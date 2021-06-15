1200 abonnés ! !! - page 95
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cela ne m'empêche pas de demander les coordonnées de la personne en question.
vous semblez déjà vous être rencontrés ici, puis avoir refusé d'écrire un robot), vous devriez être prêt à le recevoir immédiatement
Alors comment ça s'est terminé, elle a clôturé avec une petite perte ? Et elle aurait pu faire un gros bénéfice, elle tirait dans sa direction !
Non, elle ne prend pas de gros profits. Ce n'est pas son truc, elle est plutôt du genre à faire des profits.
croisé
Tu veux dire déjà des cheveux gris ?
Oui, avec ce genre de responsabilité D))))
Et pourquoi ça n'a pas ouvert aujourd'hui ? Il y avait des signaux sur trois paires.
Et pourquoi ça n'a pas ouvert aujourd'hui ?
Quel est l'intérêt ?
Je devine lequel.
Je ne peux même pas deviner lequel.