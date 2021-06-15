1200 abonnés ! !! - page 95

Mickey Moose:

Cela ne m'empêche pas de demander les coordonnées de la personne en question.

vous semblez déjà vous être rencontrés ici, puis avoir refusé d'écrire un robot), vous devriez être prêt à le recevoir immédiatement

 
Alors comment ça s'est terminé, elle a clôturé avec une petite perte ? Et elle aurait pu faire un gros bénéfice, elle tirait dans sa direction !
 
Vladimir Tkach:
Non, elle ne prend pas de gros profits. Ce n'est pas son truc, elle est plutôt du genre à faire des profits.

 
Croisé
 
multiplicator:
croisé

Tu veux dire déjà des cheveux gris ?
Oui, avec ce genre de responsabilité D))))

 

Et pourquoi ça n'a pas ouvert aujourd'hui ? Il y avait des signaux sur trois paires.


 
Vladimir Tkach:

Quel est l'intérêt ?
Avec autant d'abonnés, vous pouvez ouvrir une pose par semaine ;)
 
Nikolai Krylov:
Je devine lequel.

 
Mickey Moose:

Les hussards mettent généralement un smiley après une phrase comme celle-là.
 
De quel signal parlons-nous ? Puis-je obtenir un lien vers le signal ?
