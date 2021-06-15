1200 abonnés ! !! - page 97
Il est donc temps de créer un sujet, ici qui n'ont pas d'abonnés, ils aiment le faire. C'est quelque chose comme ça : "Que faut-il faire pour avoir un signal pour avoir des abonnés", ou "Que faut-il faire pour avoir un signal". Quelque chose comme ça.)P.S. Dans toutes les branches thématiques du forum, il est nécessaire d'humilier les autres signaux avec des abonnés, et indirectement de louer le vôtre, c'est aussi une tendance ici, qui n'a pas d'abonnés.
)))) Et le crapaud des commerçants est leur préféré de tous les temps)
le crapaud est comme ça )))) et les commerçants comme aucun autre, c'est leur propre préféré )
Comme vous avez un produit sur le marché, il est temps de créer un thème comme : "Comment promouvoir les produits", ou "Comment et où faire de la publicité", eh bien, l'imagination est la vôtre, il est important d'attirer l'attention d'un sujet nouvellement créé, même si le thème est stupide - il n'a pas d'importance, il est important de l'attention :)
Non, le produit est pour le spectacle, tel un étang gratuit, et le bien de celui-ci est zéro) le vrai laboureur personne ne vendra)
Pourquoi, les poches du marché du forex sont assez larges pour tout le monde.
Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'argent, j'ai dit "crapaud" avant... Je pense que tout le monde sur ce forum a des idées qu'il ne partage pas parce qu'il croit en la gravité de l'idée.
Je suis assis ici à penser à de tels produits aujourd'hui :
Je passe tellement de nerfs sur le support, la beauté, l'optimisation du code(l'algorithme ne change pas),
Et ici, chaque jour, il y a 10 nouveaux experts, "Voici VOUS +100600 millions sur les points de contrôle des tests, prenez-le pour 200-10000 livres.Moralité: pendant que vous pensez à votre conscience, d'autres vont.....
Ils sont comme un robot, et ensuite ils se plaignent de la raison pour laquelle le robot est perdu).
Elle a ouvert sa dernière transaction longue.
Achat à 14h30. Le RSI était inférieur à 40.
De quel signal parlons-nous ? Puis-je obtenir un lien vers le signal ?
Un lien n'est pas possible. Dans ce cas, vous devez réfléchir par vous-même et utiliser un moteur de recherche.
Top n'a pas pris de risque hier ou aujourd'hui, faisant référence au Brexit et à quelque chose autour de 150p. J'aurais pu prendre des bénéfices même sur la livre.