1200 abonnés ! !! - page 88
Quelques captures d'écran de commentaires intéressants et de la traduction Yandex.
Peut-être que l'important n'est pas le RSI si l'on considère que plusieurs millions de dollars entrent sur le marché en même temps).
Cette coquille compte déjà 14 abonnés, alors que le signal n'a même pas une semaine. Est-ce une brigade d'abonnés engagés qui travaille ?)
Quel est le deuxième indicateur ?
Quels sont les paramètres de l'APR ?
le deuxième indicateur a deux niveaux
et vous avez des niveaux 30 et 70 dans l'image -- ils ne sont pas utilisés dans le signal -- plus que 40 et 80 dans le signal -- pas symétrique pour une raison quelconque
Je viens d'exécuter l'EA dans le testeur avec les paramètres par défaut. Je l'ai fait pour la première fois, donc je ne peux rien dire de plus. Les niveaux dans le testeur sont tirés par défaut de MT.
RSI uniquement. Sans fermer sur le signal inverse. Avec un complément lorsque le signal se répète sur la prochaine barre M5. Pas de fermeture temporelle, c'est-à-dire de sursis. Mais le tirage maximum est de 68%. Sans stop, prise de profit courte de 25 points. La nuit.
Un autre indicateur que le RSI est utilisé.
Il y avait un signal de vente aujourd'hui - mais il n'a pas fonctionné pour une raison quelconque - l'entrée n'était pas réellement une perte, mais cela aurait été une perte de 60% - bien qu'il y ait de tels lots de chevaux-vapeur que peut-être cela aurait été une perte.
Je vous ai donné une photo du testeur ci-dessus. Vous pouvez y voir que ATR est également utilisé.
Le mouvement d'hier "contre le signal d'entrée" n'était que de 60 pips (4-signes) -- voici une image du mouvement d'hier montré à https://www.mql5.com/ru/forum/167008/page88#comment_9948221.
Les risques sont si élevés qu'ils font peur - un mouvement "contre" seulement un demi chiffre - et le dépôt est perdu.
Avec tous ces risques - même une fois par semaine pour entrer - c'est déjà effrayant pour la vie du signal.
Cette semaine, elle est entrée deux fois et a manqué les deux semaines suivantes.
Chaque semaine - il commencera à redouter d'y aller tous les jours.
Allez-vous échanger les deux prochaines semaines ? À quoi bon si vous ne négociez pas sur une base quotidienne ou hebdomadaire ?
Et de quoi a-t-elle peur ? Selon les tests effectués avec ses paramètres (élémentaires à l'œil en 5 minutes), l'Expert Advisor est rentable depuis février 2017. Mais disons qu'en 2015 et 2016, il serait en train de perdre tout le temps.
Je ne dirai pas que c'est une bonne optimisation. Juste un penny. C'est un marché parfait.
Le fait qu'il suive l'actualité lui fait honneur.
Et comme il perdait, il ouvrait un nouveau signal. Et la moitié des abonnés actuels s'inscriraient au nouveau signal le même jour.
Il n'y a pas d'aubaine artificielle. Il y a juste un marché très approprié pour une stratégie primitive, mais réalisable sur ce marché.
Il est clair que ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement du trading y souscrivent. Mais ils ont déjà remboursé leur investissement.
Et ils s'abonneront à tout nouveau signal de leur idole. Et il ne s'agira pas d'une manne artificielle au sens propre du terme. Ce sera un abonnement bien mérité.
Les signaux ne sont pas vraiment cool si vous avez beaucoup d'abonnés, mais ceux qui ont la première place selon des évaluations objectives. Cependant, la plupart des abonnés n'y prêtent pas beaucoup d'attention. Ils ont la possibilité de gagner ici et maintenant et ils en profitent.
Évidemment, le dumping est inévitable. Et une partie des abonnés le comprend. Mais il est parfois plus facile de donner 40 livres à quelqu'un qui veille à ce qu'ils ne se perdent pas le plus longtemps possible, que de suivre le marché lui-même.
C'est ainsi que ce service fonctionne. C'est normal.
Je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant précédent !
-- il y avait le signal de Gonchar -- il était 1er dans le top en qualité et a attiré l'attention pendant plus d'un an jusqu'à ce que les gens commencent à s'y abonner
-- il existe un signal d'une femme grecque -- il était en marge du TOP en qualité et a attiré l'attention pendant un mois ou deux avant que les gens ne commencent à s'y abonner.
Gonchar a une entrée courte avec un petit lot sur un marché plat et Greek a une entrée courte avec l'ensemble du capital sur un marché plat.
L'évaluation de la qualité du signal par le service a clairement changé.
Gonchar n'avait pas de boîte "choix des abonnés", alors que Greek a une telle boîte, donc le choix des abonnés n'est pas de qualité ?
Pour moi, par exemple, je ne comprends pas à quel signal il faut s'intéresser - c'est une chose de s'occuper de la qualité pendant des années et d'obtenir un rendement nul sur la première place dans le TOP ; c'en est une autre de se lancer dans la dispersion du dépôt et de faire un bénéfice trimestriel sur 1000 abonnés.
Bien sûr, l'évaluation a clairement changé. J'ai personnellement eu un signal en 2015. Il était dans mon top 10 en 2 semaines, et dans une autre semaine il était dans le top 3. Au moment de la publication, le signal avait 9 mois. Le rapport bénéfices/pertes était bon. Dès que le premier abonné est apparu, le signal a fait un bond dans le classement, un autre abonné - un autre bond. Quand il y avait 20-30 abonnés, il était déjà dans le top 10. Et tout s'est vraiment passé en une quinzaine de jours.
Maintenant, comme nous le voyons, il y a une séparation entre les mouches et les escalopes. Le nombre d'abonnés n'affecte pas l'évaluation objective de l'attractivité globale du signal.
Mais d'un autre côté, le "choix des abonnés" est un classement alternatif. Il a son propre TOP. Pour ceux qui veulent s'enrichir rapidement. Après tout, la plupart des gens viennent sur le marché pour cette raison.
Et chacun choisit déjà où et comment gagner de l'argent. Sur la sécurité des fonds et la fluidité du mouvement progressif, ou sur un compte zhakhalny, où il y a une chance de gagner beaucoup plus rapidement, mais avec un risque beaucoup plus grand.
J'étais autrefois fortement opposé à la deuxième option. Mais la femme grecque a changé mon point de vue. En tout cas, elle met en garde les investisseurs contre la possibilité d'une prune. Contrairement à Taras. Il y a toute une couche de traders qui gagnent régulièrement pendant des années, en perdant constamment de l'argent. L'essentiel est d'avoir le temps de retirer le dépôt initial.
Je me souviens que le dernier championnat a été remporté non pas par un bon trading mais par un banal conseiller expert MACD (le premier qui est apparu juste pour participer au championnat). Après une telle "victoire" du championnat ainsi que de ses idéaux, tout sens a été perdu(mon opinion personnelle sur les raisons de l'annulation du championnat).
Votre penchant pour les théories du complot est bien connu. Même si vous avez une égratignure sur le front, vous resterez fidèle à vos idées.
Je me fiche de savoir si la question a déjà reçu une réponse.
Il s'avère alors que la formule d'évaluation complexe, les statistiques à multiples facettes, les dizaines d'articles avec des recommandations sur "comment choisir le signal", sont perdus face à un seul indicateur "le nombre d'abonnés".
Et ce n'est pas bon, car le but n'est pas d'obtenir des échanges de qualité, mais d'afficher "le nombre d'abonnés" à l'aide du "Co-groupe" et d'un marketing et d'une promotion agressifs.
Rassemblez votre troupeau et présentez vous-même votre foi.
