1200 abonnés ! !! - page 164

Vasiliy Pushkaryov:
Yury Lemeshev:

J'ai ajouté la photo ci-dessus. C'est le leader en termes d'abonnés.
 
Il va bien !)

 
C'est ce que Saad Eldin ? Seul le droit de vendre des produits a été retiré... les centimes sont bien.
 
Oui, il l'est. Je l'ai déjà récupéré. Il y a une heure, il n'y avait aucun signal sur son profil.
 
les vendeurs de signaux sont très attachés à la martingale. même lorsque le système est rentable, ils y ajoutent encore la martingale.

Pourquoi je n'aime pas la martingale.

Si vous avez un système avec un lot fixe, et qu'il commence à se casser, il le fera lentement (le graphique d'équilibre fera un arrondi et un renversement). et vous aurez le temps de vous en sortir.


(ne pas faire attention au rectangle rouge)

Le système retournera toujours au profit lorsqu'il commencera à s'effondrer et vous perdrez tout votre compte d'un seul coup.
 

Saad a réussi à réduire le drawdown sur son signal 01 en ajoutant simplement 100 $ au dépôt, ce qui s'est traduit par une augmentation de 10 000 $ du solde. Et a écrit que la semaine prochaine tout ira bien pour eux.

Dans ses commentaires, l'abonné a été choqué par ce système, il a écrit que la plupart des transactions seront fermées avec fixation des pertes à l'ouverture du marché en raison du recalcul des volumes de transactions par le service. Et de nouveaux lots seront ouverts sur la base du nouveau solde augmenté de Saad et de leur solde réduit du montant de la perte. Cela peut ne pas couvrir la perte fixe sur les dépôts des abonnés, même si le fournisseur réalise un bénéfice. Et le conseil de l'abonné est de se déconnecter du signal et de surveiller le FAI via le site web. En somme, la semaine prochaine promet d'être riche en émotions sur ce signal.

 
Mais il n'y a rien de nouveau ici, n'est-ce pas ?
 
Les critiques disent que le fournisseur du signal supérieur (par les abonnés) l'a juste assommé (probablement pour la durée de l'affaissement, temporairement)... Dis à mi wi....

Ajouté : a probablement vendu l'eura... (lui, comme Mashkovetz, ne négocie que l'UE et la livre)
 
A mon avis, le service devrait s'assurer contre la déconnexion s'il y a des abonnés.

Je sais que vous pouvez supprimer le signal, mais alors les abonnés sont remboursés pour la période en cours.

