N'écrit-il pas qu'il fuit 2 à 3 fois par an ?
De qui d'autre pouvez-vous obtenir de telles informations ?
Cette information est une astuce marketing typique - une astuce qui prête à confusion.
Lorsque le signal sera divulgué, il dira : "Nous avons prévenu qu'il y aura une fuite programmée 2 à 3 fois par an. Un nouveau signal a été ouvert à la place de celui qui a été drainé. Inscrivez-vous le plus tôt possible avant qu'il ne soit épuisé".
En outre, un tel avertissement supprime la vague de négativité en cas de fuite et laisse la majorité des abonnés de la fuite, sinon fidèles, du moins non violents dans les indignations.
À titre d'exemple, regardez les critiques d'aujourd'hui :
-- trois critiques négatives d'affilée
-- et immédiatement suivi d'une critique positive disant "elle dit toujours que vous devez utiliser 1/4 de votre argent dans ce signal".
Donc la thèse initiale de "ça va échouer 2-3 fois par an" -- Cela pousse l'abonné à conclure de lui-même : "c'est normal de perdre de l'argent".
Avec une approche appropriée, un grand pourcentage d'abonnés peut facilement être persuadé de souscrire à un ou même plusieurs autres abonnements de ce type après avoir épuisé leur solde.
Le plus grand projet de travail du monde se déroule sous nos yeux.
Maintenant, je regarde Berezovsky et Badri et leurs combines. Nous avons peut-être été témoins d'un autre génie...
Je ne sais pas ce qui la motive. Déterminé ou...
On lui a donné l'occasion de fermer la position avec une perte minimale, mais elle ne l'a pas fait. Maintenant elle va tenir jusqu'à la fin ?
Présentez-vous à la personne avec laquelle vous discutez.
Il est temps d'apprendre à se présenter.
Cela ne m'empêche pas de demander les coordonnées de la personne en question.